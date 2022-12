Estilo clásico mezclado con tecnología moderna: probamos el altavoz portátil Teufel Boomster

Si buscas un altavoz portátil, la buena noticia es que el mercado está algo saturado, así que tienes donde elegir; eso también implica que la competitividad es tan alta, que muchos fabricantes tienen que ofrecer algo original para destacar.

Al principio, creía que el Teufel Boomster apostaba por su diseño de inspiración ‘retro’, algo que está muy de moda últimamente, para atraer a potenciales clientes; y aunque eso es cierto, con el tiempo he aprendido que esa no es su única baza.

Clásico por fuera, moderno por dentro

Que las apariencias no engañen. Que esa antena que parece sacada de la radio que usabas en tu juventud para captar los últimos éxitos en la radio no te confunda. Este es un altavoz portátil actual, no muy diferente de otras alternativas en tecnología y sonido; y eso es un elogio.

Teufel Boomster Adrián Raya El Androide Libre

Creo que el Teufel Boomster pretende ser la radio portátil, modernizada. Y digo radio, porque este aparato es capaz de captar la señal FM y DAB, por lo que puedes escuchar las mismas emisoras que siempre; de ahí la antena integrada, que no es decoración sino completamente funcional. Pero eso es sólo el principio.

Este también es un altavoz Bluetooth, compatible por lo tanto con todos tus smartphones y otros dispositivos que usen el estándar inalámbrico. Cuando iniciamos el emparejamiento, aparece como un altavoz cualquiera y sólo tenemos que pulsar para asociar los dos dispositivos y que el sonido del móvil salga por los altavoces.

El gran problema de Bluetooth está en la pérdida de calidad de sonido que conlleva; afortunadamente, el Boomster es compatible con el códec aptX de Qualcomm para sonido en alta definición, que viene activado por defecto si nuestro móvil es compatible. Me agrada mucho ver esta tecnología en cada vez más dispositivos, ya que hasta ahora sólo la había visto en auriculares inalámbricos dirigidos a audiófilos. Es gracias a esta calidad mejorada que el altavoz realmente puede dar lo mejor de sí, pero de eso hablaremos más adelante.

Antes, tengo que terminar con las conexiones, y me queda la más básica de todas: una entrada de audio auxiliar, que nos permite conectar otros dispositivos multimedia para que se reproduzcan a través de los altavoces del Boomster. Es un añadido que se agradece porque muchos fabricantes ya lo están eliminando. También hay dos puertos USB, pero ninguno sirve para reproducir desde otro dispositivo, sino para cargar y actualizar el Boomster.

Diseño clásico y sencillo de usar

Usar estos modos es sencillo y cambiar entre ellos sólo requiere usar un botón. Este es de esos productos que se pueden usar sin tener que mirar el manual de instrucciones, ya que es todo muy directo y simple, pese a la complejidad interna que ha tenido que suponer dar soporte a diferentes estándares y tecnologías. En ese sentido, también es parecido a un altavoz portátil clásico.

Que el diseño es bonito no es algo que te tenga que decir, se ve en las imágenes. En vez de copiar directamente el aspecto de radios clásicas, Teufel lo ha adaptado a los tiempos modernos, con un minimalismo muy atractivo; especialmente en el color blanco de la unidad que he podido probar, aunque también está disponible en color negro.

Curiosamente, el detalle que más me ha gustado ha sido el logotipo de Teufel, que tiene esa ‘redondez’ propia de las marcas de mediados del siglo pasado, que hace que destaque mucho en rejilla del altavoz, dándole un toque propio.

Pero esta no es una radio clásica. Es un altavoz portátil y como tal, está protegido para poder llevárnoslo por ahí sin miedo, con certificación IPX5 de resistencia al agua; por lo tanto, es recomendable para llevarlo a la piscina, por ejemplo, donde puede resistir salpicaduras ocasionales. Un detalle interesante es que los bordes del altavoz en realidad son de plástico blando, lo que debería ayudar a absorber los golpes accidentales que le demos durante el transporte.

Para recalcar que es un altavoz portátil, tenemos una asa en la parte superior, que da mucha seguridad por lo recia que es. Sin embargo, este es un aparato relativamente pesado, de 3,75 kilogramos, por lo que molesta llevarlo con una mano durante un tiempo.

El peso se explica por las baterías internas de este dispositivo, que son las que le permiten durar hasta 18 horas de reproducción continua, siempre y cuando sea a un volumen adecuado. En la práctica, eso significa que puedes usarlo durante todo el día sin problemas, así que creo que eso justifica el mayor peso de este dispositivo.

Sonido claro y de calidad

El sonido es el aspecto que más me ha sorprendido del Teufel Boomster, tal vez porque mis expectativas eran algo bajas; creía que este era un producto que se apoyaba más en la estética que en la funcionalidad, pero estaba muy equivocado.

El sonido del Teufel Boomster me ha gustado mucho más de lo que esperaba, especialmente por su claridad y nitidez. El sistema 2.1 del Boomster está basado en dos altavoces de agudos, dos altavoces de medios y un subwoofer frontal; todo eso permite obtener un gran equilibrio entre los diferentes rangos de sonido.

El tratamiento de los agudos me ha agradado, ya que suele ser el rango que más sufre cuando hablamos de altavoces ‘para fiestas’, pero en este caso he podido disfrutar de música de todo tipo de géneros sin problemas.

Los graves están bien representados, por supuesto, pero no en un grado extremo; de hecho, dependiendo de tus gustos puede que al sonido le falte ‘impacto’. Afortunadamente, tenemos un botón para mejorar los bajos en seis niveles, y personalmente, creo que el primer nivel obtiene un equilibrio muy bueno y es donde lo dejaría.

Lo que más criticaría de este altavoz es que sólo suena realmente bien cuando subimos el volumen; a niveles bajos, es como si todo ese equilibrio se perdiese. Pero en cuanto lo vas subiendo, vas descubriendo cómo partes del rango sonoro empiezan a aparecer.

Precisamente, donde no tendrás quejas es en el volumen; este altavoz es capaz de sonar muy fuerte, y lo mejor es que el equilibrio se mantiene en buena parte hasta los niveles más altos, donde evidentemente los detalles se pierden.

Equilibrado y bonito

El Teufer Boomster me ha sorprendido por lo que es capaz de hacer tras este aspecto tan comedido; realmente no te esperas el nivel de volumen y la calidad de sonido que es capaz de obtener con el diseño que tiene. Ayuda mucho la inclusión de nuevas tecnologías de audio móvil.

Aunque el peso es elevado para su tamaño, se compensa y con creces con la duración de las baterías. También es destacable que no Teufel no haya abandonado a los amantes de la radio tradicional, al mismo tiempo que da soporte al códec aptX para una mayor calidad de sonido a través de nuestro móvil.

El Teufel Boomster está disponible con un precio de 369,99 euros, aunque se puede conseguir de oferta por 329,99 euros en la página oficial.

