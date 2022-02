Realme GT 2 Pro, análisis: sin duda, uno de los móviles del año

Tras haberse forjado un nombre y crecer como marca de forma espectacular, realme ha lanzado los realme 9 Pro y Pro+ como dos de los grandes móviles de su catálogo, sin embargo, no son los mejores. Y es que, ese título le pertenece ahora mismo al realme GT 2 Pro. Se trata de un móvil que la firma ha decidido traer a España y que hemos podido analizar, y todo para llegar a una conclusión: con móviles como este, realme tiene mucho que decir en la gama alta, y vamos a querer ver más de lo que la marca tiene que ofrecer.

Características del realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Pro por detrás Jacinto Araque El Androide Libre

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 .

. Memoria RAM: 8 / 12 GB LPDDR5 .

. Almacenamiento interno: 128 GB / 256 GB UFS 3.1.

Pantalla Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: QHD+ (3160 x 1.440 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

HDR10+, Corning Gorilla Glass5.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 50 Mpx 150 ° .

. Sensor microscópico: 3 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx.

Conectividad 5G.

Dual 4G VoLTE.

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 802.11 ax .

. NFC.

GPS (L1 + L5) / GLONASS / Navic / QZSS / Galileo.

Dual SIM.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 65 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas en pantalla.

Dimensiones y peso Dimensiones: -

Peso: 199 gramos.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: realme UI 3.0.

Un gran diseño al que se le ha puesto mucho cariño

Tacto del realme GT 2 Pro El Androide Libre

El realme GT 2 Pro es un móvil premium por los cuatro costados, y se nota nada más sostenerlo en la mano por primera vez gracias a sus bordes metálicos que ofrecen una muy buena sensación a la mano. En nuestro caso hemos analizado la edición especial, la cual se caracteriza por su rugosidad y por esa especie de mosaico con relieve que le da un agarre muy bueno.

Funda del realme GT 2 Pro El Androide Libre

He utilizado este móvil tanto con la funda que viene incluida en la caja cómo sin ella, y he de decir que en los momentos en los que el móvil estaba al descubierto no se ha resbalado ni una sola vez de la mano gracias precisamente a este acabado.

La compañía china sigue apostando por situar la botonera de volumen en el costado izquierdo y el botón de encendido en el derecho, y al no haber un botón para Google Assistant no existe posibilidad de que te equivoques al pulsarlos.

Diseño del realme GT 2 Pro El Androide Libre

En su parte trasera podemos encontrar el módulo para la triple cámara trasera, en el que hay dos sensores de 50 megapíxeles con mayor tamaño situados uno encima del otro y un sensor de menor tamaño que se encuentra entre los dos, pero un poco más hacia la derecha. Este tiene una resolución de 3 megapíxeles con funciones microscópicas que te mostraremos más adelante.

Conexiones del realme GT 2 Pro El Androide Libre

Su cámara frontal está situada en un agujero en pantalla en la parte superior izquierda, y justo a su lado está el altavoz para las llamadas, que también sirve como segundo altavoz estéreo para complementar el sonido que ofrece el altavoz inferior que estás conectado junto al USB Tipo C del dispositivo.

Sobrado de potencia, para lo que necesites

Widget realme GT 2 Pro El Androide Libre

El realme GT2 Pro es sin lugar a dudas el móvil más potente del catálogo de la compañía china, y es gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que es lo más potente que Qualcomm tiene en el mercado ahora mismo y hace que el rendimiento a la hora de navegar en las redes sociales, el navegador y otras aplicaciones sea excepcional.

La versión que hemos probado es la de 12 GB de memoria RAM, y con esta cantidad no vas a tener que andar cerrando aplicaciones y que te va a permitir aprovechar al máximo la multitarea de Android.

Apps dock realme El Androide Libre

Además, gracias a realme UI 3.0 este móvil cuenta con la posibilidad de ampliar la cantidad de memoria RAM mediante la RAM virtual, que básicamente consiste en coger espacio del almacenamiento interno para utilizarlo como este otro tipo de memoria.

Bien para jugar o bien para consumir contenido multimedia, se trata de una combinación de hardware más que capaz y con la que vas a quedar muy satisfecho. El funcionamiento en este realme GT 2 Pro es fluido y rápido, y ofrece unos niveles de velocidad muy buenos, incluso en periodos de alta exigencia.

Una pantalla que brinda una muy buena experiencia

Pantalla principal del realme GT 2 Pro El Androide Libre

Empezando por sus características técnicas, la pantalla de este realme GT2 Pro tiene una resolución Quad HD+ con una tasa de refresco variable de 120 Hz que gracias a una opción de realme UI 3.0 puede reducirse en función de la aplicación que estés usando para ser más eficiente energéticamente.

Se trata de un panel de tecnología OLED con un tamaño de 6,7 pulgadas ideal para ver películas y series en servicios de streaming, así como para jugar, dónde además cuenta con una potencia que hace que sea posible jugar sin ningún problema.

Launcher del realme GT 2 Pro El Androide Libre

Bajo el sol, el nivel de brillo máximo es lo suficientemente bueno como para que no tengas problemas para ver el contenido de la pantalla, aunque el día sea soleado, algo que se agradece bastante. Además, el nivel del brillo mínimo también permite que puedas mirar la pantalla a oscuras sin que haga daño a la vista.

En los ajustes del móvil vas a poder cambiar entre los diferentes modos de color de la pantalla, así como elegir de entre escenas del modo Pro o seleccionar manualmente la temperatura del color.

Un apartado fotográfico sobresaliente

App de cámara del realme GT 2 Pro El Androide Libre

Cantidad no es lo mismo que calidad, y en este sentido, realme ha optado por centrarse en lo segundo más que en lo primero. El realme GT 2 Pro tiene "solo" 3 sensores, dos de 50 megapíxeles y uno de 3 megapíxeles, y esta combinación, ahí donde la ves, ha ofrecido unos resultados muy buenos.

Por una parte, las fotografías tomadas con su cámara principal gozan de un muy buen nivel de detalle, y como puedes ver, ofrece un buen rango dinámico, con colores bastante vivos, pero que no llegan a estar demasiado saturados respecto a la realidad.

Estropajo visto con la cámara microscopio del realme GT 2 Pro El Androide Libre

Hay que mencionar también su cámara microscópica, que puede tomar imágenes haciendo una gran cantidad de zoom que hace visible pequeñas partículas que, a simple vista, no lo son. Este modo es muy interesante y puede darte mucho juego.

App de cámara de realme El Androide Libre

Dentro de la app cuenta con algunos modos, como el de 150º, el cual consigue mostrar un gran ángulo de visión e incluso hacer un efecto de ojo de pez. Por otra parte, la función de fotografías en 3D capturará una imagen aplicando un efecto para deformar el fondo y crear diferentes sensaciones en función del modo que escojas.

Batería para todo el día, y una carga muy rápida

Lector de huellas del realme GT 2 Pro El Androide Libre

La batería es otro de los puntos en los que hemos quedado muy satisfechos con este móvil. La capacidad de esta alcanza los 5.000 mAh, y esto hace que pese a su tasa de refresco y a la gran resolución de su pantalla, ofrezca una autonomía suficiente para aguantar un día entero con un uso intenso, o incluso más si tu uso es moderado.

Si utilizas el Modo GT, eso sí, esta autonomía puede verse reducida debido a la mayor potencia que proporciona este modo, lo cual consume mayores recursos.

Realme GT 2 Pro con su funda El Androide Libre

Hay que hacer una mención aparte a la carga rápida que integra este dispositivo, ya que gracias a su potencia de W, puede cargar el móvil de 0 a 100 en poco más de 20 minutos.

Es uno de los grandes añadidos de los que puede presumir este realme GT2 Pro, y es ideal para no tener que preocuparte de cargar el móvil por la noche y poder cargarlo por la mañana en unos pocos minutos.

Realme UI 3.0 brinda la posibilidad de activar varios modos de ahorro de batería para intentar prolongar aún más la autonomía del móvil en algunas situaciones.

La combinación de realme UI 3.0 y Android 12 tiene mucho que ofrecer

Realme UI 3.0 El Androide Libre

El software del realme GT 2 Pro contribuye en buena medida a que la experiencia con el móvil sea satisfactoria. Este cuenta con realme UI 3.0 corriendo sobre Android 12, la última versión del sistema operativo y de la capa de personalización.

Además de las habituales funciones que ya hemos visto antes en la capa de personalización, como pueden ser el Inicio rápido, el clonado de aplicaciones o la creación de fondos de pantalla personalizados, esta versión incluye algunas cosas interesantes a destacar.

Realme UI El Androide Libre

Se le ha dado una mayor importancia a las ventanas flotantes, y ahora estas se pueden redimensionar, además de tener mayor soltura en su funcionamiento. También están presentes las opciones de utilizar una barra lateral inteligente, similar a Contenidos Edge, de Samsung, en la que puedes añadir accesos directos a aplicaciones o a algunas herramientas del sistema.

Funcionalidades especiales realme El Androide Libre

Existe la posibilidad también de crear los llamados "Widgets de conversación" que, básicamente, permiten crear un acceso directo a tus conversaciones o canales en apps de mensajería, e incluyen la foto de tu interlocutor para que te sea fácil encontrarlo.

El realme GT 2 Pro ofrece lo que cualquier gama alta, pero a menor precio

Diseño realme GT 2 Pro El Androide Libre

El realme GT 2 Pro ha entrado a la gama alta por la puerta grande, y no hay más que pasar un rato con el smartphone para darte cuenta de que realme ha hecho todo lo posible por lanzar un dispositivo capaz de agradar a todo tipo de usuarios, tanto a los que buscan cámara como a los que priman la pantalla y los altavoces sobre el resto de apartados.

Su pantalla tiene resolución QHD+ y ofrece buenos colores, un nivel de brillo suficiente para verla bajo la luz del sol y una trasa de refresco de 120 Hz que hará que los movimientos de la pantalla parezcan más fluidos.

Cámaras del realme GT 2 Pro El Androide Libre

Con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 y 12 GB de memoria RAM, no hay nada que se le resista al realme GT 2 Pro, por lo que en ese sentido, también es un portento. Además, tiene una autonomía que supera el día de uso sin problema gracias a su batería de 5.000 mAh.

Con un precio de 749 y 849 euros en sus dos versiones, este realme es capaz de mirar a la cara a muchos móviles de gama alta de otras marcas sin ningún tipo de problema, y es lo que lo hace un dispositivo extremadamente interesante.

Modos de cámara en realme El Androide Libre

No se trata de un móvil barato con un procesador de gama alta, sino que se trata de un buque insignia con todas las letras, y esto hace una gran diferencia con otros dispositivos, además de notarse en todos los apartados del dispositivo.

Este realme GT 2 Pro puede ser uno de los móviles del año, y no es para menos, ya que parte de un precio contenido y acorde a sus prestaciones por el que puede ser muy interesante apostar por él en lugar de por otro gama alta más caro. Aunque eso ya es decisión de cada uno.

