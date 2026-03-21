Qué son las baterías externas con certificado CCC y por qué deberías tener una si viajas a un país asiático en concreto

En España, cada vez son más los ciudadanos que eligen destinos asiáticos para sus vacaciones, desde Japón a Tailandia.

Esto ha generado una necesidad creciente de conocer las normativas técnicas que rigen en países como China para no comprometer la seguridad de sus pertenencias durante el viaje.

Entre los objetos más comunes en cualquier equipaje se encuentran las baterías externas o power banks, dispositivos que se han convertido en esenciales en viajes largos, especialmente en aquellos países con enchufes diferentes a los españoles.

¿Qué es el sello CCC?

De hecho, un cambio legislativo de 2025 en el gigante asiático ha transformado las condiciones en las que estos dispositivos pueden transportarse, introduciendo la obligatoriedad de un sello específico que hasta ahora era desconocido para la mayoría de los viajeros europeos.

Las siglas CCC corresponden a China Compulsory Certificate, que en español se traduce como Certificado Obligatorio de China.

Batería con logo CCC El Androide Libre

Este distintivo es un sistema de seguridad y calidad que se implementó originalmente en el año 2002 y que funciona de manera similar al marcado CE que utilizamos en la Unión Europea.

Su objetivo principal es garantizar que los productos que se comercializan o utilizan en territorio chino cumplen con unos estándares mínimos de protección para el consumidor, seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

Hasta hace poco tiempo, este sello se aplicaba principalmente a grandes electrodomésticos, componentes de automoción y ciertos equipos electrónicos de mayor envergadura.

No obstante, las autoridades chinas han decidido ampliar el catálogo de productos que requieren esta certificación de forma obligatoria.

Desde verano de 2025 las baterías de iones de litio y, específicamente, las baterías externas portátiles, deben contar con el sello CCC para poder ser distribuidas legalmente en el país y, lo que es más relevante para el turista, para ser admitidas en el transporte aéreo. Si una batería no lo tiene, podría ser confiscada.

El motivo detrás de esta decisión radica en la seguridad aérea. Las baterías de litio son consideradas mercancías peligrosas debido a su potencial riesgo de incendio o explosión si no están fabricadas bajo controles estrictos.

Las autoridades de aviación civil en China han comenzado a denegar el embarque a pasajeros cuyas baterías externas no presenten el logotipo CCC claramente visible en la carcasa del dispositivo.

Esto significa que, incluso si la batería cumple con los límites de capacidad permitidos internacionalmente, la ausencia del sello puede derivar en la confiscación inmediata del producto en los controles de seguridad de los aeropuertos.

Batería de XIaomi con certificación CCC El Androide Libre

Es importante recordar que las normativas de capacidad siguen vigentes y se suman al requisito del certificado. Por lo general, se permite el transporte de baterías de hasta 100 Wh sin necesidad de una autorización especial. Aquellas que se sitúan entre los 100 Wh y los 160 Wh suelen requerir la aprobación previa de la aerolínea, mientras que los dispositivos que superan los 160 Wh están terminantemente prohibidos en vuelos comerciales.

La gran diferencia ahora es que el cumplimiento de estos vatios-hora ya no es suficiente por sí solo si no se acompaña de la certificación oficial del país.

¿Cómo elegir una batería adecuada para viajar?

Para un viajero español, encontrar una batería con el sello CCC puede resultar algo complejo en los canales de venta físicos tradicionales, ya que la mayoría del inventario actual en Europa se centra exclusivamente en el marcado CE.

Sin embargo, marcas reconocidas como Anker, UGREEN, Xiaomi o Belkin han comenzado a integrar este distintivo en sus modelos más recientes para facilitar el tránsito global de sus usuarios. Con todo, en tiendas como Aliexpress hay más modelos.

Modelos de Belkin que cumplen con CCC El Androide Libre

Al adquirir una nueva power bank, es fundamental inspeccionar las imágenes del producto o la ficha técnica para confirmar la presencia del logotipo, que consiste en tres letras C entrelazadas.

Contar con un dispositivo certificado no solo evita problemas legales en las aduanas chinas, sino que también ofrece una capa adicional de tranquilidad al usuario.