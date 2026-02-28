Llega Xiaomi Pad 8 Series, las tablets más ambiciosas de la compañía aúnan productividad y ligereza a otro nivel

Xiaomi no sólo ha presentado en el marco del Mobile World Congress de Barcelona sus nuevos teléfonos de gama alta Xiaomi 17 Series, sus dispositivos wearables que atacan directamente a Apple o su nuevo reloj con Wear OS, la compañía china también ha deslumbrado con Xiaomi Pad 8 Series, sus tablets de alto rendimiento.

Irrumpe en el mercado como la apuesta más ambiciosa de la compañía para quienes quieren trabajar, crear contenido o estudiar desde cualquier lugar sin depender del portátil.

Lo hace con dos modelos, Xiaomi Pad 8 y Xiaomi Pad 8 Pro y con las que pone el foco en la productividad, ligereza, la inteligencia artificial y un diseño muy delgado y sofisticado pensado para acompañar al usuario. Lo hace además con unos precios que parten de los 449,99 € y 599,99 € para sendos modelos, mientras que el Pro se puede encontrar también en una versión con pantalla mate por 699,99 €.

Productividad y ligereza

Xiaomi Pad 8 Series son las tablets más potentes y delgadas hasta la fecha de la compañía, con un grosor de solo 5,75 mm y un peso de 485 gramos. Cifras que se aproximan más a un bloc de notas que a un dispositivo pensado para editar documentos, gestionar correos o enlazar videollamadas y sacar a relucir la productividad en cualquier lugar.

Ambos modelos comparten una pantalla de 11,2 pulgadas con resolución 3.2K, brillo de hasta 800 nits y tasa de refresco de 144 Hz, prestaciones de alto nivel que se traduce en la posibilidad de leer texto más nítido, animaciones más fluidas y una mejor experiencia tanto al trabajar como al consumir contenido.

Xiaomi Pad 8 Chema Flores El Androide Libre

​Pese al perfil delgado, ambos modelos integran una batería de 9.200 mAh, lo que crece con respecto a la generación anterior para aguantar jornadas largas de uso intensivo. Sobre el papel, apunta a un dispositivo que no obliga a ir buscando enchufes a media tarde, incluso combinando ofimática, navegación y videollamadas.

La gran diferencia entre ambos está en la potencia.

La Xiaomi Pad 8 Pro es la opción más potente y capaz. Monta la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite lo que, según datos de la compañía, ofrece un aumento de rendimiento del 81% en CPU y del 103% en GPU frente a la generación anterior, lo que debería notarse al editar vídeo o manejar apps pesadas. La configuración más ambiciosa llega hasta los 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Xiaomi Pad 8 Chema Flores El Androide Libre

Dispone de carga rápida HyperCharge de 67 W. En el apartado multimedia, equipa una cámara trasera de 50 megapíxeles y una frontal de 32 megapíxeles, más pensadas para videollamadas profesionales y captura de contenido que para sustituir a un smartphone, pero con margen de sobra para ser funcional y práctica.

La Xiaomi Pad 8, por su parte, es el sinónimo del equilibrio. No tiene tanto músculo, pero es ágil, eficaz y funcional. Integra el Snapdragon 8s Gen 4, con mejoras del 32% en CPU y del 67% en GPU respecto a la anterior generación de la marca. Combinación más que suficiente para la multitarea, productividad y consumo de contenido sin parar.



El almacenamiento llega hasta 256 GB, un punto medio para quienes necesitan guardar archivos o almacenar películas para largos ratos de aeropuerto, pero sin necesidad de manejar grandes proyectos propios de apps pesadas.

En este caso la carga rápida se queda en 45W, y las cámaras pasan a 13 megapíxeles detrás y 8 megapíxeles delante, pensadas para uso diario sin demasiadas aspiraciones creativas.

HyperOS, la clave

El verdadero elemento diferencial de las nuevas tablets de Xiaomi es el software. En concreto, todo lo que ofrece gracias a HyperOS 3, la última versión del sistema operativo de la compañía basado en Android y la capa de inteligencia artificial Xiaomi HyperAI que le acompaña.

Para empezar, la interfaz es más limpia y funcional, pero es en las herramientas multitarea donde se saca verdadero partido. La pantalla se puede dividir, el modo de trabajo se ha mejorado y la interacción con teclado y ratón espolea el rendimiento. Es perfecto para jubilar al portátil si así lo queremos. Es justo ahí donde Xiaomi pondrá el foco en las próximas actualizaciones.

Xiaomi Pad 8 Xiaomi El Androide Libre

En el apartado de productividad pura, Xiaomi integra WPS Office PC para trabajar con documentos, hojas de cálculo, presentaciones y PDFs con compatibilidad de escritorio y un flujo de conexión integral entre los dispositivos del ecosistema de la empresa.

Asimismo, si se desea exprimir al máximo ambos equipos, las tablets llegan acompañadas de la nueva generación de accesorios como son el Xiaomi Focus Pen Pro, un lápiz óptico ideal para creativos; así como los Touchpad Keyboard o cover, una funda que integra teclado y ratón, mientras que la otra protege para llevar a todas partes.

Con respecto al precio de estos accesorios arrancan en 129,99 € para el teclado con touchpad, 99,99 euros para el Focus Pen y 49,99 euros para la funda.