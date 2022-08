Vivo V25 y V25 Pro: características y precio de nuevos móviles con buenas cámaras selfie

Vivo acaba de presentar los nuevos Vivo V25 y V25 Pro, dos nuevos móviles de la compañía orientados a un público joven que busca una buena combinación entre diseño y potencia. Similar al Vivo T2x y algunos otros móviles de la compañía.

Además, cuentan con cámaras frontales de 50 y 32 megapíxeles y que permitirán a los usuarios sacar muy buenos selfies con ese sensor ubicado en el notch sobre la pantalla.

Se trata de dos dispositivos con conectividad 5G, buena batería y un diseño de lo más interesante y colorido.

Características Vivo V25

Vivo V25 El Androide Libre

Procesador y memoria Mediatek Dimensity 900.

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,4 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx.

Gran Angular: 8 Mpx..

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 50 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

Wifi 6.

Sensor de huellas lateral.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 44 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: - g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: FuntouchOS 12.

Procesador 5G y hasta 12 GB de RAM

Vivo V25 por detrás El Androide Libre

En su interior cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 900 al que le siguen 8 o 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno, una combinación muy solvente y que ofrecerá un buen rendimiento.

Su pantalla tiene un tamaño de 6,44 pulgadas, resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 90 hercios que hará que el contenido de la pantalla se vea más fluido.

Vivo V25 colores El Androide Libre

Su aspecto es bastante juvenil gracias a las diferentes configuraciones de color que tiene, y su módulo de cámara trasera cuenta con un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles.

Su cámara frontal cuenta con una resolución de 50 megapíxeles, por lo que promete unos grandes resultados en este sentido. Corre Funtouch OS 12 basado en Android 12, y cuenta en su interior con una batería de 4.500 mAh.

Características Vivo V25 Pro

Vivo V25 Pro por detrás El Androide Libre

Procesador y memoria Mediatek Dimensity 1300.

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,56 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx.

Gran Angular: 8 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

Wifi 6.

Sensor de huellas lateral.

Autonomía Batería: 4.830 mAh.

Carga rápida: 66 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 158,9 × 73,52 × 8,62 mm.

Peso: - g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: FuntouchOS 12.

Mejor procesador y batería

Vivo V25 Pro colores El Androide Libre

En este caso, el móvil cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 1300 acompañado de 8 o 12 GB de memoria RAM y también 128 o 256 GB de almacenamiento.

Su sensor principal sube hasta los 64 megapíxeles, mientras que los sensores secundarios siguen siendo un ultra gran angular de 13 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal, sorprendentemente, baja su resolución hasta los 32 megapíxeles, aunque también promete muy buenos resultados.

Vivo V35 Pro por detrás El Androide Libre

Su pantalla es un poco mayor que la del otro modelo, con una diagonal de 6,56 pulgadas de tamaño, la misma resolución Full HD+ y una tasa de refresco que en este caso es de 120 Hz.

Al aumentar la pantalla, también aumenta la batería, y esta pasa a contar con una capacidad de 4.830 mAh con la que la autonomía podría ser similar e incluso mayor que en el modelo convencional.

Precio y disponibilidad

Los Vivo V25 y V25 Pro aún no han sido presentados en España, y no hay datos acerca de su llegada oficial. El precio del Vivo V25 aún no se conoce oficialmente.

El Vivo V25 Pro cuenta con un precio de alrededor de 450 euros al cambio, en su modelo de 8 gigas de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. El de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento sube hasta los 500 euros.

