Vivo Y76, análisis: un smartphone equilibrado y bonito, pero que no destaca

Tras probar el Vivo V23 5G y su prodigiosa cámara frontal, ha pasado por nuestras manos el Vivo Y76 5G, un smartphone con conectividad 5G y Android 12 corriendo bajo la capa de personalización de la compañía, Funtouch OS.

Se trata de un smartphone que ha llegado a España el pasado mes de marzo, y que viene a copar el segmento por debajo de los 400 euros.

Luce un diseño en el que apuesta por el notch con forma de gota y que, en su parte trasera, presume de degradado. No es innovador, pero funciona, y le da un buen aspecto, aunque no demasiado moderno.

Características del Vivo Y76 5G

Vivo widgets del launcher Jacinto Araque El Androide Libre

Procesador y memoria

Mediatek Dimensity 700.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

MicroSD de hasta 1 TB.

Pantalla Tamaño: 6,58 pulgadas.

Resolución: FullHD+.

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Cámara trasera Principal: 50 Mpx.

Sensor profundidad: 2 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Cámara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 4.100 mAh.

Carga rápida: 44 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Sensor de huellas lateral.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163.8 x 75 x 7.8 mm.

Peso: 175 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Funtouch OS 12.

Diseño

Vivo Y76 5G módulo de cámara Jacinto Araque El Androide Libre

Vivo ha querido salirse de los convencionalismos en algunos apartados a la hora de diseñar el móvil, aunque no demasiado. Su parte trasera cuenta con una curva lateral que hace que sea más cómodo agarrarlo en la mano.

El módulo fotográfico de este Vivo Y76 se compone de tres sensores, y está construido en dos niveles, quedando las cámaras en el primero, que está coloreado de negro.

Vivo Y76 5G lector de huellas Jacinto Araque El Androide Libre

El segundo nivel, estrecho y alargado, es del mismo color que la trasera, pero le da un toque distintivo a la par que luce la insignia de “High Definition Photography”. Presumiendo de cámara, aunque, como veremos, no es de sus mejores puntos.

El resto de su parte trasera es, básicamente, su degradado de color, que en nuestro caso ha sido el azulado, y el logo de la marca, que se encuentra bajo la cámara.

Vivo pantalla Jacinto Araque El Androide Libre

En su parte frontal, cuenta con un notch en forma de gota y con un pequeño marco inferior, un diseño algo desfasado, pero que aun así permite aprovechar buena parte del frontal para la pantalla.

Su borde inferior alberga un conector jack de 3,5 milímetros para los auriculares, así como con el puerto USB Tipo C para la carga y su altavoz. La bandeja para las tarjetas SIM está en la parte superior.

Vivo Y76 5G por debajo Jacinto Araque El Androide Libre

Cuenta con un lector de huellas dactilares situado en su lateral, en el botón de encendido, tendrás que pulsar para desbloquear, y es bastante rápido, pero no podrás acceder a la pantalla de bloqueo a no ser que lo pulses con un dedo que no hayas registrado.

Cabe destacar que incluye funda en la caja, al igual que un cargador, cable y auriculares. Una rara avis en estos tiempos.

Potencia

Vivo Y76 5G Apps Jacinto Araque El Androide Libre

El rendimiento del Vivo en los juegos que hemos probado ha sido suficiente, pero sin llegar a ser capaz de reproducir los juegos más complejos con los gráficos al máximo.

En algunos juegos en línea como Rocket League SideSwipe, el dispositivo se mueve bien, pero se notan ciertas pequeñas ralentizaciones que no dificultan la sesión de juego, pero que hace que no se vea tan bien.

Si el juego está optimizado, podrá jugar sin problema a títulos como Need for Speed, con los gráficos en calidad media o baja, pero sin ralentizaciones. En aplicaciones de notas y lectura de documentos, se mueve aceptablemente, aunque es cierto que no es un móvil que destaque por su velocidad.

Gracias a su capa de personalización es capaz de aumentar en 4 GB su memoria RAM gracias a la función de RAM virtual, que puede añadir únicamente esta cantidad para ayudar a mejorar el rendimiento.

Pantalla

Vivo pantalla Jacinto Araque El Androide Libre

La pantalla es uno de los apartados más flojos del móvil, ya que pese a que su rendimiento no es malo, no aporta ningún punto diferencial respecto a algunos de sus competidores.

Cuenta con un tamaño de 6,58 pulgadas a resolución Full HD+ que es de tecnología LCD. La resolución es adecuada para el tamaño, pero es cierto que nos hubiera gustado ver tecnología OLED o AMOLED para poder disfrutar de funciones como la de pantalla activa.

En el rendimiento del día a día, se echa en falta algo de brillo al andar por la calle bajo el sol, además de algo más de intensidad en los colores.

Software

Vivo utiliza FuntouchOS como capa de personalización, y en este caso, en su versión 12, pero corriendo bajo Android 11, algo que le resta puntos en este apartado, ya que Android 12 fue lanzado con suficiente espacio en el tiempo como para que este móvil tuviera dicha versión.

Se espera que se actualice en algún momento, y mientras ha transcurrido este análisis ha recibido varias novedades. Más allá de esto, FuntouchOS es una capa de personalización de lo más interesante, con una buena cantidad de opciones y añadidos.

En lo que se refiere a widgets, la compañía ha tomado buen ejemplo de Google, ya que estos siguen las líneas de Material You, con formas redondeadas y con un diseño minimalista.

Las opciones de su launcher permiten modificar el tamaño de la rejilla de aplicaciones, así como la forma de estos, permitiendo que elijas entre que sean totalmente redondos o que tengan forma cuadrada, pero con los bordes redondeados.

Es una capa versátil y que apunta maneras en cuanto a funcionalidades, pero habrá que ver cómo evoluciona el dispositivo. Viene con Android 12, por lo que está a la última en cuanto a software.

Cámara

Vivo Y76 5G app de cámara Jacinto Araque El Androide Libre

El apartado fotográfico del Vivo Y76 no es una de sus mayores virtudes, y cuenta con sensores capaces de hacer fotografías decentes de día, aunque con un nivel de detalle algo menor de lo esperado. Se compone de estos sensores:

Sensor principal de 50 megapíxeles.

Sensor de profundidad de 2 megapíxeles.

Sensor macro de 2 megapíxeles.

Su cámara principal, de 50 megapíxeles, rinde de una manera aceptable durante el día, aunque si tomas las fotos sin activar el modo de resolución completa, verás que el detalle es escaso, y las imágenes suelen pecar de contar con demasiada nitidez, lo que hace que sean menos realistas.

Por lo general, realza bastante el color de las imágenes, llegando a sobresaturarlos en algunas ocasiones. Las imágenes no están mal, pero es cierto que la cámara es su apartado más flojo.

Cuando se va la luz, el resultado empeora notablemente, y su sensor macro de 2 megapíxeles es capaz de tomar imágenes desde una posición cercana, aunque no son imágenes de demasiada calidad.

Conclusiones

Vivo Y76 5G lector de huellas dactilares Jacinto Araque El Androide Libre

Vivo está consiguiendo introducirse poco a poco en la gama media en España, y este es uno de los móviles con los que pretende hacerlo. No se trata del mejor dispositivo de su catálogo, pero puede ser interesante para algunas personas.

Su pantalla no es el apartado que más destaque, precisamente. Es un panel de tecnología LCD, con una tasa de refresco de 60 Hz y con resolución Full HD+. El tamaño de esta es de 6,58 pulgadas.

Vivo Y76 5G notch en forma de gota Jacinto Araque El Androide Libre

Se trata de una pantalla con un rendimiento aceptable, pero que teniendo en cuenta el rango de precios del dispositivo, se nos queda algo corta, en especial por no ofrecer nada diferente.

En cuanto a la potencia, el Vivo Y76 5G tiene un procesador MediaTek Dimensity 700, que le brinda conectividad 5G y un rendimiento suficiente como para mover una gran cantidad de juegos. Eso sí, en los más top, tendrá que bajar los gráficos para poder correrlos.

Vivo logo de la marca Jacinto Araque El Androide Libre

Su cámara tampoco destaca precisamente por su gran rendimiento, y sus sensores traseros de 50, 2 y 2 megapíxeles pueden ser suficientes para mucha gente cuando abunda la luz, pero sus resultados son bastante limitados.

La batería, con una capacidad de 4.100 mAh tampoco es precisamente un alarde en cuanto a autonomía, aunque será capaz de mantener el tipo durante todo el día. Esto, lógicamente, depende del uso que le des.

Se trata de un smartphone que puede atraer tu atención si no priorizas excesivamente la cámara o la pantalla, pero sí que quieres un diseño diferente y conectividad 5G.

