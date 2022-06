realme Pad Mini, análisis: una tablet fina e ideal para llevarla de vacaciones y de fin de semana

La realme Pad Mini llegó a mediados de mayo a España para convertirse en una de las tablets en su segmento de precio más competitivas. Sobre todo por algunos aspectos como su poco peso, lo compacta que es y aportar ese granito de arena a la interfaz de una tablet gracias a su capa personalizada. La analizamos.

Primeras sensaciones

Estamos ante la tablet más fina actualmente de su segmento de precio y esto se nota desde el primer instante que ponemos nuestras manos en la realme Pad Mini para sujetarla y probarla un poco.

Una tablet que, aunque en la pantalla tenga panel LCD, se deja ver y lo que es lo mejor, manejarse perfectamente para sorprender en este sentido.

Incluso realme se puede dar el lujo de activar por defecto el sonido para las pulsaciones táctiles en los botones de la interfaz. Lo decimos porque hay veces que a este precio, no es que vaya ralentizada la interfaz de algunas tablets, pero sí que se nota que a veces les cuesta.

En este sentido realme hace una gran apuesta para una tablet que en su versión de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento se queda en los 179 euros.

Un dato importante para entender que realme ha llevado el equilibrio a algunos de sus componentes para que en términos generales la podamos usar para distintas necesidades; como no, si buscamos algo más en concreto, quizás se nos quede algo floja.

Características de la realme Pad Mini

Procesador y memoria

Unisoc T616.

Memoria RAM: 3 / 4 GB.

Almacenamiento interno: 32 / 64 GB.

Expandible hasta 1 TB con microSD.

Pantalla Tamaño: 8,7 pulgadas.

Resolución: WXGA+.

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: -.

Camara trasera Principal: 8 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad 4G.

Bluetooth.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 6.400 mAh.

Carga rápida: 18 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Grosor: 7,6 mm.

Peso: 372 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: Realme UI for Pad.

La pantalla es LCD

De la pantalla no es que se pueda hablar mucho porque es lo que es. Un panel LCD con 8,7" y resolución WXGA+. Sí que es verdad que se maneja bastante bien y teniendo siempre en mente el precio que nos ha costado esta tablet, incluso podemos quedarnos satisfechos.

Sobre todo porque da lo suficientemente de si para manejarnos con redes sociales, apps de mensajería u otro tipo de aplicaciones como esos juegos tan de moda; eso sí, dejemos de lado los grandes nombres porque se queda bastante corta para que luzcan bien sus gráficos.

Diseño elegante

El hecho de que sea tan fina con sus 7,6 mm, permite que juegue en otra liga en su segmento de precio. Se agradece que sea tan compacta y que casi podamos meterla en el bolso o mochila sin que apenas ocupe espacio.

En el diseño sí que es bastante parca a todos los niveles, pero al ser tan poca cosa, como que al final la pillas cariño y se convierte en una tablet que se defiende bien en todos sus vértices.

Es decir, que es capaz de que se convierta en tu acompañante en estos días de verano que están al caer por varias razones. Una es su poco peso y ser tan fina.

Rendimiento de la tablet realme Pad Mini

Y mientras en la pantalla quizás no sea la mejor experiencia en una tablet, la verdad que en el rendimiento va bastante sobrada para que realme sea capaz de incluir un sonido al toque en pantalla.

Lo que deja bien claro sobre la capacidad para moverse entre distintas aplicaciones, pasar a otra pantalla y realizar esas tareas de extender las notificaciones desde la barra de estado.

En este caso volvemos de nuevo a uno de los santos y seña de realme, el equilibrio que sabe llevar a sus dispositivos; y la verdad que son unos cuantos los que ha ido sacando al mercado para convertirse en la quinta marca que más vende a España.

Para disponer de distintas variantes en la RAM limitada al máximo con sus 4 GB de RAM y 64 en el modelo con mayor memoria interna, es capaz de lidiar con la multitarea y con el uso de distintas apps. Que no se puede comparar a otras tablets, pero en su precio, la verdad que sorprende.

Y es que ese rendimiento lo vamos a poder disfrutar para lanzar contenido multimedia tipo series de las plataformas de streaming, que se puede reproducir muy bien a través de los altavoces para que la experiencia sonora incluso nos guste.

Es verdad que no hemos querido entrar a valorar su fotografía, ya que cuenta con una cámara principal de 8 Mpx en la trasera y una frontal de 5 Mpx; cierto es que esta última para videollamadas y selfies no va nada mal, pero cabe recordar que estamos ante una tablet que no necesariamente este tipo de elementos son tan importantes como en un teléfono.

Rendimiento en juegos

Ya con la pantalla y con el chip que tiene en su interior nos dice por donde van los tiros en los juegos. Y para títulos tipo Hay Day, Clash Royale o algunos de esos plataformas, va la mar de bien.

Diablo Inmortal en la realme Pad Mini El Androide Libre

Otro cantar es irnos a la piscina para echar una partida a Genshin Impact, ya que lo veremos a los menos gráficos posibles para que la experiencia sea la básica; que oye, que si queremos seguir evolucionando nuestro personaje y seguir la historia, puede servir, pero cabe recordar ese panel LCD que no es de lo mejor al igual que su resolución en pantalla.

Ahora bien, ¿hemos podido jugar a Diablo Inmortal? Pues sí, y esto demuestra que lo dicho anteriormente del rendimiento es cierto. Ahora, ¿que podamos jugarlo al máximo de sus gráficos? Pues no, lógicamente, pero el pay to win creado por Blizzard está ahí para jugarlo.

Autonomía

En este caso se comporta bastante bien para pasar el día con un uso normal. 6.400 mAh en la batería con una carga rápida de 18 W, lo suficiente para que no nos agobiemos al cargarla y así tenerla dispuesta de nuevo para utilizarla.

Con una pantalla de 8,7" y una capa personalizada Realme UI for Pad, ligera en el uso de recursos, se puede pasar el día perfectamente sin ningún tipo de problemas.

Pantalla de batería El Androide Libre

En 10 minutos ha sido capaz con esa carga rápida de pasar del 40 % al 49 %, algo lógico por otra parte, así que iros preparando para sus más de hora y media para cargarla de forma completa.

Opinión final

La realme Pad Mini se convierte en la tablet ideal para llevarla de vacaciones o de puente en una de esas salidas en las que queremos tener un dispositivo con una pantalla mayor que la de nuestro móvil Android.

Es por aquí por donde encaja perfectamente en las necesidades de muchos usuarios, aunque queda que también para las de otros que la querrán para su casa para así ver esas series de TV de Netflix o HBO Max de una mejor forma que con su móvil.

Es decir, que estamos ante una tablet fácil de manejar, que se lleva muy fácil y que tiene un gran número de características justas para que la experiencia de usuario sea ideal. Eso sí, con sus por menores y el hecho de no tener una pantalla AMOLED, una resolución justa y el potencial para tirar con algunos de los juegos básicos de la Play Store (tipo Clash Royale y así).

Volvemos a recalcar lo del rendimiento supino y algunos detalles como su sonido que no está nada mal para una tablet que anda por estos precios. Y como no, su realme for Ipad consigue que la experiencia de uso sea óptima.

Por lo demás, una tablet bien correcta y bien fina a un gran precio (unos 179 euros para la variante de menor RAM e interna) que lleva en sus entrañas una batería de 6.000 mAh para que esos ratos en la piscina o playa sean amenos cuando queramos reproducir música o echar un vistazo al último vídeo de YouTube.

