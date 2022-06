Los Black Shark 5 y 5 Pro llegan a España: precio y disponibilidad de los nuevos móviles gaming

Cada vez es más común jugar en dispositivos móviles y, por suerte, parece que los juegos cada vez tienen mayor nivel. Aunque la mayoría de usuarios optan por juegos casuales, como el clásico Candy Crush, cada vez son más lo que quieren jugar a propuestas más avanzadas, como Three Kingdoms: Legends of War, Streets of Rage 4 o Ni no Kuni: Cross World. Para disfrutar al máximo de esos títulos tenemos móviles gaming como los que han llegado hoy a nuestro país, los Black Shark 5 y Black Shark 5 Pro.

Los Black Shark 5 llegan a España

Los Black Shark 5 ya están disponibles en España, y puedes comprarlos desde ya en tiendas autorizadas. El Black Shark 5 sale a la venta por un precio de 549 euros para su versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

El modelo de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna costará 649 euros. Los colores en los que saldrá a la venta serán Mirror Black y Explorer Gray, es decir, negro y gris.

Por otra parte, el Black Shark 5 Pro tendrá un precio base de 799 euros para la versión de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras que la de 12 GB y 256 GB subirá a 899 euros.

En último lugar, la versión de 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno saldrá a la venta por 999 euros. Sus colores serán Stellar Black y Nebula White, o lo que es lo mismo, negro y blanco.

Características Black Shark 5

Procesador y memoria

Procesador: Qualcomm Snapdragon 870 .

. Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,67 pulgadas.

pulgadas. Resolución: Full HD+ (2440 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 144 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx.

Gran Angular: 13 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 4.650 mAh .

. Carga rápida: 120 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163,83 x 76,25 x 10 mm .

. Peso: 218 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: MIUI 13.

Un modelo base potente

En primer lugar, debes saber que su procesador es el Qualcomm Snapdragon 870 que no es el más potente del mercado, pero se queda cerca, y es capaz de mover todo tipo de juegos junto a sus 8 o 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno.

Cuenta también con una pantalla de 6,67 pulgadas a resolución Full HD+, y de tecnología AMOLED, lo que permite disfrutar de colores negros puros, y de sus ventajas en cuanto a ahorro de energía.

Para jugar, cuenta con una tasa de refresco es de 144 Hz, que hace que disfrutes de mayor fluidez en juegos y la interfaz, además de contar con gatillos laterales para mejorar la experiencia al jugar con él.

Su cámara es triple, y los sensores que la componen son de 64, 13 y 2 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 16 megapíxeles.

Características Black Shark 5 Pro

Procesador y memoria

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 .

. Memoria RAM: 8 / 16 GB.

Almacenamiento interno: 256 / 512 GB.

Pantalla Tamaño: 6,67 pulgadas.

pulgadas. Resolución: HD+ (2440 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 144 Hz.

Camara trasera Principal: 100 Mpx.

Gran Angular: 13 Mpx.

Sensor macro: 5 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 4.650 mAh .

. Carga rápida: 120 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163,86 x 76,53 x 9,5 mm.

Peso: 220 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: MIUI 13.

Potencia por un tubo

Por su parte, el BlackShark 5 Pro tiene en su interior un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, el más potente de la marca ahora mismo y al que siguen 8, 12 o 16 GB de memoria RAM que aseguran un gran rendimiento en cualquier juego o aplicación.

Su memoria interna es de 128 o 256 GB de almacenamiento, mientras que su triple cámara trasera se compone de un sensor de 108 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles.

Su batería tiene una capacidad de 4.650 mAh y la carga rápida de 120 W ayuda a que se cargue mucho más rápido. Este modelo también integra gatillos laterales y un sistema de refrigeración.

