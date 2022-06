Microsoft se alía con Samsung para que tu tele sea también tu consola

Los videojuegos se han convertido en una de las formas de entretenimiento más populares en todo el mundo. Superando en facturación a industrias como la música o el cine, ahora se orientan a un nuevo sistema que permite que no dependamos de una consola. Los juegos en streaming son ya una realidad, como pudimos comprobar cuando analizamos XBOX Game Pass.

Eso sí, no es lo mismo jugar en una pantalla de 50 pulgadas que hacerlo en una de 6 o 7 como es un teléfono. Y Microsoft lo sabe.

XBOX Game Pass llega a las TV de Samsung

Hoy los responsables de la marca dentro de Microsoft han anunciado muchas novedades para su plataforma de juegos en streaming, XBOX Game Pass, entre las que destaca la llegada de su aplicación a los televisores de Samsung.

En primera instancia llegará el 30 de junio a los modelos de 2022 de la empresa, aunque sería lógico esperar que llegara también a otros modelos compatibles.

Además, los usuarios que hayan comprado juegos que no estén dentro de XBOX Game Pass podrán jugar a ellos a través de esa plataforma, según ha anunciado la empresa. Obviamente no todos los juegos podrán ser disfrutados de esa forma, porque no todos serán compatibles, pero lo que lo sean se podrán usar sin cargos adicionales.

El juego en la nube es el futuro, y cada vez más el presente

XBOX Game Pass en un móvil de Samsung

Microsoft parece decidida a ser la referencia en el streaming de videojuegos, algo que parece que le está resultando muy rentable, sobre todo porque ni Nintendo ni Sony parecen abrazar ese modelo, y sólo Nvidia y Google tienen plataformas que pueden rivalizar, más o menos, con la suya.

Está por ver cómo evoluciona este mercado, pero la idea de poder jugar sin hacer el desembolso inicial necesario para comprar una consola cada vez cobra más sentido.

Si estás en casa, con movimientos como el anunciado hoy podremos jugar en la tele, y cuando estemos fuera podremos hacerlo con el teléfono.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan