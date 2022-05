Three Kingdoms: Legends of War entra por la puerta grande en los juegos para móviles

Three Kingdoms: Legends of War, un ARPG de estilo y gráficos brutales El Androide Libre

Cuando hemos tenido hace dos días el lanzamiento de Ni no Kuni: Cross Worlds, un RPG de mundo abierto diseñado visualmente por Studio Ghibli, casi se nos había pasado por alto la llegada de Three Kingdoms: Legends of War, un ARPG con mucho combate de Tilting Points que nos ha dejado inusitados por su poderío.

Conquista, recluta y combate

A principio entraremos directamente en un combate con mucha acción en el que gracias a la perspectiva casi nos lleve a sentir el olor a tierra y como ese polvo se esparce al hacernos con decenas de enemigos de un santiamén.

Es un juego que destaca a primeras en este sentido gracias a los efectos gráficos grandilocuentes y un desarrollo que casi no deja ni un segundo para el respiro. Como no, los personajes enormes y ese gran número de enemigos son el entremés para lo que viene justo al rato.

Three Kingdoms: Legends of War El Androide Libre

Y es aquello más hacia la creación de nuestro propio reino con todo lo que conlleva; algo similar a El señor de los anillos: que comience la batalla, salvando las distancias.

Participa en batallas de 50 vs 50 jugadores

Es verdad que ha recibido grandes críticas por aquello del idioma, pero lo que es en la mecánica del juego es una auténtica proeza que va a ser capaz de empañar el lanzamiento de grandes juegos para los próximos meses.

Three Kingdoms: Legends of War El Androide Libre

En nuestra mano tendremos el poder de enfrentarnos a poderosos enemigos fruto de alianzas entre jugadores. Es decir, que el PvP o JcJ tiene aquí un gran sentido para que las partidas no cesen ni un segundo y el frenesí siga a lo más alto.

De hecho, en Three Kingdoms: Legends of War nos vamos a partidas de 50 vs 50 jugadores, para luchar por las alianzas e incluso tener la posibilidad de participar en otros modos como batallas nacionales, de 10 vs 10, 3 v3 u otro para enfrentarnos a un único jugador.

Three Kingdoms: Legends of War El Androide Libre

Un juego hecho en Unreal Engine y que se nota a cada paso que demos con nuestros héroes y todas esas cinemáticas francamente espectaculares. Digamos que estamos casi a uno de esos juegos de recreativas que reunían a decenas para disfrutar de la espectacularidad de todo el juego en si.

Sube de nivel a tu general en Three Kingdoms: Legends of War

Queda claro que Tilting Points nos lleva a subir de nivel a los generales para que estos rindan en batalla al máximo. Al igual que ese poderío se representa en lo bien que están diseñados cada uno de los personajes.

Three Kingdoms: Legends of War El Androide Libre

Y es aquí donde volvemos a lo grande que es en si este juego de acción que en un móvil Android se ve de miedo. Esperamos que algunas de las capturas reflejen parte de esto dicho, porque en movimiento se ve genial. Por cierto, su banda sonora es épica, así que atentos en este aspecto porque acabaréis silbándola.

Con sus 80 héroes en este juego ARPG tipo Diablo Inmortal, que está al caer, Three Kingdoms: Legends of War es una de las mejores entradas que hemos tenido en los últimos meses para la categoría de los ARPGs.

Three Kingdoms: Legends of War El Androide Libre

Necesita un buen teléfono Android, así que pásate por la Google Play Store para su descarga gratuita y así disfrutar de un juego de acción con mucho contenido por llegar.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan