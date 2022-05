Los próximos 11 juegos para móviles de EA, Activision y Ubisoft: el gaming desde un teléfono se transforma

Ayer justo llegó el último juego de Netflix a su catálogo, una plataforma que ve con muy buenos ojos todo lo relacionado con esta forma de entretenimiento. Y es que para los próximos meses van a ser lanzados hasta 11 juegos provenientes de los grandes de la industria. Vamos a repasar cada uno de ellos.

Valorant Mobile

Riot Games ha deslumbrado con League of Legends: Wild Rift para dejarnos bien claro en el vídeo publicado ayer por un youtuber que Valorant Mobile va a ser otra de las grandes promesas de los shooters para móviles desde un teléfono.

Valorant Mobile en Android El Androide Libre

Calidad innegable para el próximo título para Android que ha sido adaptado para las pantallas táctiles para que ni necesitemos un mando de control. Partidas de cinco jugadores contra otros tantos con un especial cuidado a los gráficos y así convertirse en una de las mejores experiencias online cuando salga en cuestión de meses.

Warcraft Arclight Rumble

Hemos podido ser testigos del primer juego de Blizzard ambientado en el universo de Warcraft con Warcraft Arclight Rumble. Un RTS (estrategia en tiempo real) que permitirá a los jugadores luchar contra la Inteligencia Artificial del juego o contra otros jugadores.

Warcraft Arclight Rumble El Androide Libre

Con una perspectiva aérea controlaremos un ejército de mini unidades de Warcraft con cinco facciones. Blizzard pone aquí toda la carne en el asador para un juego que puede ser visto entre una mezcla de Clash Royale y LoL: Wild Rift. Te puedes registrar de forma anticipada desde Google Play y pasar por su web en español.

Apex Legends Mobile

EA ha puesto mucho empeño en que se registren la mayor cantidad de jugadores al previo para que el día del lanzamiento puedan ser millones los que disfruten de su battle royale. Si no te has registrado, no pierdas ni un segundo desde Google Play.

Apex Legends Mobile El Androide Libre

Este mes de mayo ha sido el elegido para su lanzamiento, así que estamos a los pocos días de poder conocer el trabajo realizado por el estudio encargado de su desarrollo para móviles. Llegará con las limitaciones propias, aunque con todo el core del juego para PC y consolas.

Torchlight: Infinite

Uno de los ARPGs que le puso siempre las pilas a la saga Diablo fue Torchlight y ahora ya está en beta cerrada para móviles para seguir haciéndolo. Y es que, ya sea fruto de la casualidad, el día del anuncio de la beta cerrada de Torchlight: Infinite, Blizzard tuvo un evento para dar la fecha de llegada de Diablo Inmortal a móviles y PC.

Torchlight: Infinite El Androide Libre

Todo un juego RPG de acción que hemos podido probar en nuestras propias carnes para dejar claro que aquí Blizzard tiene un serio competidor con muchas horas de entretenimiento por delante, gran calidad en los gráficos y toda la adicción del mundo.

Diablo Inmortal

Las puertas del infierno se abren el 2 de junio y aquí desde El Androide Libre ya estamos preparados. Anteriormente hemos podido probar la versión alfa para uno de los clásicos que llega adaptado a las pantallas táctiles de los móviles que tendrá incluso versión para PC.

Diablo Inmortal El Androide Libre

Estamos a la espera de más detalles por parte de Blizzard, aunque ya te puedes pasar por su página web, sobre todo en el aspecto de monetización, ya que gráficamente y en las mecánicas hay lo suficiente para entretener a decenas de miles de jugadores durante meses. No faltéis a la cita para registraros en Google Play.

Rainbow Six Mobile

Otro de los shooter online más esperados va a ser Rainbow Six Mobile del que tuvimos noticia hace bien poco. Es otro de los juegos que va a transformar el panorama del gaming desde un móvil por motivos más que evidentes.

Rainbow Six Mobile El Androide Libre

Ubisoft sí ha dejado claro que será este 2022 cuando aterrice el nuevo Rainbow para partidas entre cinco jugadores con distintos modos y personajes de sobra conocidos por los fieles de esta saga, como son Jäger, Valkyrie, Twitch, Sledge e Hiaba. En este caso te has de registrar de forma anticipada desde su web.

Call of Duty: Warzone

Sin ninguna duda va a ser de las llegadas más sonoras desde Activision Blizzard. Si ya tenemos a COD: Mobile, la cosa va a mejorar incluso con Call of Duty: Warzone, ya que se estará ante toda una experiencia AAA para llevar un battle royale ambientado en COD a tu móvil. No se nos ha de olvidar que hace unos meses Microsoft adquirió Activision Blizzard.

Call of Duty: Warzone El Androide Libre

Como el resto de juegos de esta lista, la idea de Activision es generar contenido durante años para que Call of Duty: Warzone sea uno de los más jugados. De momento no disponemos de enlace a la página de registro previo, pero en cuanto lo tengamos a mano os lo haremos saber.

Supercell y sus 7 nuevos juegos

Supercell es uno de los grandes para los juegos para móviles y ya tiene preparado hasta 7 nuevos títulos. Seguirán la misma fórmula, aunque con cambios notorios según hizo saber su CEO, ya que quieren intentar nuevas ideas para atraer a otro tipo de jugadores.

Clash Mini en Android El Androide Libre

Estamos ante los creadores de juegos como Clash Royale, Clash of Clans o el mismo Hay Day. Entre esos nuevos títulos contaremos con Clash Quest, Clash Mini (al que ya hemos podido jugar) y Clash Heroes.

Avatar: Reckoning

A sabiendas de que se aproxima una segunda película de Avatar, la sorpresa surgió a principios de este año cuando supimos que Avatar: Reckoning caería este año como un nuevo MMO para explorar el mundo de Pandora.

Avatar: Reckoning El Androide Libre

Esta vez tenemos a cuatro grandes que se alían para lanzar este nuevo MMO: Archosaur Games, Tencent, Lightstorm Entertaiment y Disney. El segundo es de sobra conocido por sus juegos para móviles y Disney está también en la mesa de juego para aportar su conocimiento, así que veremos en que se convierte Avatar: Reckoning.

Battlefield Mobile

Otra de las sagas de shooter online más reconocidas asomó su cabecita el año pasado en otoño con una beta que pudimos probar. Estamos ante el competidor más importante de la serie Call of Duty, por lo que podemos entender la importancia de los juegos para móviles al aparecer Battlefield Mobile.

Así es Battlefield Mobile en la alfa El Androide Libre

No hemos tenido más información desde esos meses, pero sí que las partidas serán de 16 vs 16. La página de registro previo en Google Play lleva disponible meses para un shooter que aterrizará este mismo año según pudimos saber.

Age of Empires como Return to Empire

Otro de los juegos de estrategia más importante de la historia de los videojuegos llegará a Android como Return to Empire. Tencent Games está detrás de su desarrollo con TiMi Studios en colaboración con Xbox Game Studios para traer a uno de los grandes a los móviles.

Age of Empires El Androide Libre

La mecánica de juego será la misma y los gráficos, por lo que pudimos ver en varias capturas, prometen y mucho. Veremos si finalmente cae en este año 2022, aunque de momento no tenemos ni la opción de registrarnos a este juego de estrategia que hará los honores cuando llegue a Android.

11 juegos de las grandes de la industria de los videojuegos que prometen mucho. Eso sí, atentos a sus especificaciones, ya que habrá que ir pensando en adquirir alguno de esos móviles Android dedicados al gaming.

