Rainbow Six Mobile es una realidad: llegará pronto a tu móvil Android

Rainbow Six Mobile llegará a Android este mismo año 2022 El Androide Libre

Si ya tenemos en camino a Call of Duty: Warzone, la cosa promete bastante desde nuestros móviles Android al sumarse otro de los grandes en esto de los shooter online, Rainbow Six. Esta vez será Rainbow Six Mobile para adaptarse perfectamente y de manera ideal a la experiencia que tenemos diariamente con nuestros smartphones Android.

Ubisoft anuncia la llegada a los móviles

Ubisoft acaba de anunciar la llegada de otro de esos juegos que va a ser muy demandado por los cientos de miles de jugadores que se dan cita desde sus móviles para jugar a esos PUBG Mobile, Fortnite o el mismo Rise of Cultures, uno tipo Civilization que está dando de que hablar.

Rainbow Six Mobile El Androide Libre

De momento, desconocemos la fecha exacta de la llegada del nuevo Rainbow Six Mobile para Android, pero sí que podemos concretar que será en este año 2022. No se ha querido dar más detalles en las fechas para sí saber que estamos ante un nuevo juego para Android diseñado desde cero desde la plataforma; es decir, que no estamos ante un port como tal cual.

Rainbow Six Mobile El Androide Libre

Las partidas concurren entre cinco jugadores contra otros cinco, así que iros preparando para esos momentos frenéticos desde un juego shooter que va a conseguir que muchos pasen por la tienda de la Google Play Store para descargarlo.

Regístrate ya desde su web

Cinco contra cinco para distintos modos en los que se ha incluido "Asegurar la zona" y "Bomba"; así que vamos a tener bastante diversión en nuestra mano para disfrutar de este juego. Ahora bien, para los que conocéis esta saga, los personajes a los que podremos elegir son Jäger, Valkyrie, Twitch, Sledge e Hiaba.

Los agentes El Androide Libre

Vía Xataka, nos podemos ir haciendo una mejor idea de lo que nos expera para una experiencia Rainbow Six completa desde un móvil diseñado desde cero en Android. No se podía esperar otra cosa.

Otro detalle que no queremos dejar escapar son los mapas. Conocemos dos, Banco y Frontera para que dispongamos de armas únicas según el agente para un juego online al que ya tenemos muchas ganas de posar nuestros queridos dedos sobre la pantalla de nuestro móvil cuando lo hayamos iniciado.

Ya te puedes registrar desde su web para así estar en la parrilla de salida en el momento que aparezca la versión beta o la final para así disfrutar desde aquí en España con tu móvil.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan