El OPPO A76 4G ya se puede comprar en España: que no tenga 5G lo hace más barato

Hace dos meses OPPO presentó un terminal que llamó la atención no por lo que tenía, sino por lo que no incluía: soporte 5G. El OPPO A76 4G es un dispositivo que se ha enfocado a ese público que aún no requiere de la última conectividad, y gracias a eso ofrece por el mismo precio que sus rivales más memoria, algo que nunca sobra.

Hoy este OPPO A76 llega a España presumiendo no sólo de batería, con 5000 mAh de capacidad, sino también de carga rápida, al tener SuperVOOC de 33 W.

Precio y disponibilidad del OPPO A76 4G

Este terminal se puede comprar en España en dos colores, negro o azul, por 239 euros. Además, en la propia tienda online de OPPO hay un código de descuento de 10 euros que podremos formalizar a la hora de hacer nuestro pedido.

Este precio es para la única variante que se comercializa, con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna.

La parte menos positiva es que su pantalla es de resolución HD+, lo que limitará la resolución del contenido que veamos, pero hará más fluido el sistema además de aumentar la autonomía.

Por último, decir que viene con Android 11, algo extraño cuando Android 13 está a punto de ser presentado.

Características del OPPO A76 4G

OPPO A76 4G

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 680.

Memoria RAM: 6 GB LPDDR4x.

Almacenamiento interno: 128 GB UFS 2.2.

Pantalla Tamaño: 6,56 pulgadas.

Resolución: HD+.

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 13 Mpx.

Sensor de desenfoque: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 4G.

Bluetooth.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 164,4 x 75,7 x 8,39 mm.

Peso: 189 g.

Sistema operativo Versión de Android: Android 11.

Interfaz del fabricante: ColorOS 11.

