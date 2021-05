Rambo y John McClane: las dos estrellas de Call of Duty Mobile para el 20 de mayo Call of Duty

Call of Duty Mobile lo está haciendo francamente bien y para el 20 de mayo ya tiene preparado un evento bien especial: dos estrellas de la pantalla de películas de acción de los 80.

El evento estará disponible en Android e iOS y tomará lugar en Call of Duty: Warzone y Black Ops Cold War, así que todo se va dibujando para ser un día bien especial para los seguidores de este juego multijugador online que fue parte de esta lista de los mejores actuales.

Rambo y John McClane en Call of Duty Mobile

Todo un evento que pone de nuevo a este shooter online en el disparadero, sobre todo cuando hemos conocido no hace mucho que Battlefield Mobile está en desarrollo, con el evento llamado '80s Action Heroes'.

Rambo

Un evento que coincide con la reciente llegada del mapa Verdansk 1984 a Call of Duty Mobile y que nos llevará a conocer en nuestras propias carnes la furia y habilidad tanto de Rambo como de John McClane.

Se dio a conocer por la propia cuenta oficial de Call of Duty en un tuit en Twitter donde se puede leer: "Some heroes Die Hard. Other draw First Blood. The action begins May 20th". Claras referencias a dos películas de leyenda del género de acción en Hollywood.

Some heroes Die Hard. Others draw First Blood.



The action begins May 20th. pic.twitter.com/8Rr3c7g26u — Call of Duty (@CallofDuty) May 13, 2021

Este evento ya se anticipó haciendo referencias a la cantidad de enemigos eliminados por el propio Rambo como si fuera su ratio K/D de eliminados a muertes en una partida de Call of Duty.

Al igual que sucedió con menciones a la torre Nakamoti, lugar emblemático de la película de acción La jungla de cristal protagonizada por el actor Bruce Willis. No se conocen más detalles sobre el evento en cuestión, pero a bien seguro vamos a poder disfrutar de lo lindo con Rambo y John McClane en Call of Duty Mobile.