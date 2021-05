Oppo Find X3 Neo, análisis: la bella y la bestia en un smartphone

El nuevo Oppo Find X3 Neo llega al mercado español para completar la polivalente gama Find X3 que recientemente aterrizó en nuestro país.

Un smartphone que viene a posicionarse en lo que podríamos llamar el punto dulce de la gama alta, es decir, aquellos dispositivos por debajo de 1000€ que ofrecen una experiencia premium al usuario.

Características del Oppo Find X3 Neo

Procesador y memoria

Procesador: Qualcomm Snapdragon 865

Memoria RAM: 12 GB

Almacenamiento interno: 256 GB

Micro SD: No

Pantalla Tamaño: 6,55 pulgadas

Resolución: FHD+ 2400 x 1080 píxeles

Tecnología: AMOLED

Tasa de refresco: 90Hz

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8 PDAF OIS

Ultra gran angular: 16 Mpx f/2.2 FOV 123º

Telefoto: 13 Mpx f/2.4 Zoom óptico X2 PDAF

Macro: 2 Mpx f/2.4

Camara delantera Principal: 32 Mpx f/2.4

Conectividad 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

GPS | GLONASS | GALILEO

NFC

USB 3.1 Tipo C

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: SuperVOOC 2.0 65 W

Carga inversa

Otros Altavoces estéreos

Auriculares USB Tipo C

Cargador

Lector de huellas bajo pantalla

Sistema operativo Versión de Android: 11

Interfaz del fabricante: ColorOS 11

Un diseño robustamente hermoso

Lo primero que nos damos cuenta al tener el nuevo Oppo Find X3 Neo en nuestras manos es la solidez del mismo. Especialmente por el tacto ofrecido por su panel trasero.

Un panel trasero que me atrevería a denominar como un referente a imitar por los demás, no resbala, no atrapa huellas, tiene un tacto muy agradable y es precioso a la vista.

Ponerle una funda a este teléfono debería estar prohibido, ya que su panel trasero va cambiando de color según le incide la luz. Algo que podréis comprobar al observar las fotografías que acompañan a este artículo.

El panel delantero está reinado por su pantalla, con un diseño ligeramente curvado que le otorga un pequeño toque distintivo respecto a sus rivales. Completado con un marco de aluminio que aporta solidez al conjunto.

Si ponemos el foco sobre la distribución de los diversos elementos, tenemos el botón de encendido a la derecha, los botones de volumen a la izquierda. Y la bandeja para la SIM, conector USB y uno de los dos altavoces en la zona inferior.

Pantalla que brilla con luz propia

En el apartado multimedia el nuevo Oppo Find X3 Neo no se ha guardado nada bajo la manga. Ofreciendo todo lo que el usuario más exigente puede pedir en un smartphone de esta gama y precio.

Su pantalla es una de las joyas del dispositivo, 6.5 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 en un panel AMOLED de 90Hz. Que pone ante nuestros ojos un gran nivel de nitidez, representación de colores y un brillo a prueba de todas las situaciones lumínicas.

Estamos ante un dispositivo en el que se disfruta todo tipo de contenido multimedia, incluido HDR, jugando o simplemente navegando por internet. La experiencia que pone en nuestras manos está a la altura de lo esperado.

Completamos el apartado multimedia con el sonido del nuevo Oppo Find X3 Neo. Donde destacan los altavoces estéreos, con una claridad y volumen idóneos para acompañar a su espectacular pantalla.

Un pequeño detalle que nos ha gustado es la inclusión de unos auriculares USB junto con el dispositivo, ya que no disponemos de jack de 3.5 mm, algo que valoramos positivamente.

Un rendimiento espectacular

Venimos de hablar de un apartado multimedia de gran altura, al que acompaña al mismo nivel el rendimiento del nuevo Oppo Find X3 Neo. Un smartphone que no ejecuta juegos, los devora como si nada.

El responsable de este despliegue de rendimiento es el Snapdragon 865, unido a los 12GB de memoria RAM y los rapidísimos 256GB de almacenamiento. Un conjunto que hace que debajo de un diseño precioso, se esconda una bestia en rendimiento.

Hemos abierto múltiples aplicaciones, ejecutados juegos exigentes y no hemos encontrado en ningún momento nada de lag o bajón de rendimiento. Algo que unido a la pantalla de 90Hz, completa una experiencia de uso fluida al usuario.

Poniendo el foco en el apartado más lúdico, hemos probado el nuevo Oppo con juegos exigentes del nivel de Genshin Impact o Project Cars Go. Y en niveles gráficos altos la experiencia de juego ha sido una delicia.

Obviamente a niveles tan altos de exigencia, hemos notado que el dispositivo se calentaba pero éste se distribuía por el panel trasero. Algo que no impedía el poder disfrutar de dichos juegos en su máximo esplendor.

Carga ultrarrápida que sigue sorprendiendo

Llegamos a uno de los apartados habituales de los dispositivos de Oppo, la carga ultrarrápida, algo que sigue impresionando por mucho que lo hayamos usado en otros modelos de la marca.

En el nuevo Oppo Find X3 Neo dispone de una batería de 4500 mAh unida a la carga ultrarrápida SuperVOOC de 65W. ¿En qué se traduce esto? Pues en un 100% de carga en poco más de 30 minutos... sin palabras.

Si espectaculares son estas cifras, la autonomía del dispositivo no se queda atrás. En reposo el consumo es casi nulo y en un uso normal llegamos sin demasiados problemas al final del día.

ColorOS 11 sigue evolucionando

El software ha sido siempre un aspecto delicado en el ecosistema Android, ya que no todos actualizaban con la misma regularidad. Siendo en muchas ocasiones la piedra en el zapato para muchos usuarios. ¿Es este el caso del nuevo Oppo Find X3 Neo?

Pues debemos decir con gran alivio que no es el caso, ya que disponemos de Android 11 con el parche de seguridad a día 5 de marzo de 2021, todo envuelto en la capa del fabricante ColorOS 11.

Si a esto añadimos que recientemente Oppo anunció que dará tres años de actualizaciones a la gama Find X3, podemos decir que en este aspecto estamos al nivel de otros fabricantes. Esperemos que cunda el ejemplo.

El único pero lo hemos encontrado en las aplicaciones preinstaladas, en concreto Facebook, TikTok y Netflix. Pudiendo desinstalarlas todas, excepto esta última. Algo que no afecta a la experiencia de uso, pero está ahí.

Poniendo el foco sobre la experiencia de uso, ha sido en líneas generales realmente positiva. La fluidez del sistema ha sido una constante y ColorOS ha madurado lo suficiente ofreciendo un nivel de personalización que no tiene nada que envidiar a otras capas de usuario.

Experiencia fotográfica que se disfruta

Llegamos a otra de las joyas, van unas cuantas, del nuevo Oppo Find X3 Neo. Hablamos del apartado fotográfico, el cual debo admitir que he disfrutado muchísimo analizando este teléfono.

Teniendo todo el protagonismo en el panel trasero, encontramos un conjunto de cuatro sensores. Uno principal de 50 Mpx f/1.8, un ultra gran angular de 16 Mpx f/2.2 ambos de la mano de Sony.

Completándolo un telefoto de 13 Mpx f/2.4 con zoom óptico x2 y zoom híbrido x5, junto a un macro de 2 Mpx f/2.4 ¿Está todo este despliegue a la altura? La respuesta es un rotundo sí.

El sensor más flojo de todos es el macro, sin embargo, el resto... están ahí para usarse y disfrutar de la experiencia. Ya sea el sensor principal que ofrece imágenes de gran nitidez y buena representación de colores.

Si hablamos del telefoto, un sensor que da mucho juego, nos encontramos con imágenes de gran calidad incluso usando el zoom híbrido x5. Más allá de eso, podemos llegar a un zoom x20, no es recomendable.

El enfoque es rapidísimo, la presencia del estabilizador se agradece mucho, el rendimiento en condiciones lumínicas escasas mantiene un nivel de calidad asumible... Si a esto le añadimos un software de cámara muy cuidado, solo nos queda disfrutar.

Obviamente no es perfecto, el macro está muy por debajo del resto y debemos tener cuidado con usar el disparo en ráfaga ya que da la sensación de ofrecer imágenes de peor calidad. Pero en lo demás, la experiencia es muy satisfactoria.

Oppo Find X3 Neo, queremos más smartphones así

Cuando nos encontramos ante un dispositivo como el nuevo Oppo Find X3 Neo, perteneciente a la gama alta, las expectativas siempre están al mismo nivel. A veces nos encontramos con casos que defraudan y otros que son una grata sorpresa.

En el caso del nuevo Oppo estamos ante la segunda opción, un dispositivo que destila elegancia por fuera y en su interior alberga una bestia en rendimiento. Aderezado con una de las experiencias fotográficas más completas que existen.

Y lo mejor de todo, ofrece este despliegue tecnológico por debajo de la barrera psicológica de los 1000€. Obviamente la competencia es dura, pero estamos ante un smartphone que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de gastar nuestro dinero.

Podemos encontrar el nuevo Oppo Find X3 Neo disponible en dos colores, plata -la unidad del análisis- y negro. Hay una única configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a un precio de 819€ en la web oficial de Oppo en España.