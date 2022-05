Google Play ahora te dice si una app funcionará en tu teléfono Android

La tienda de Google se actualizó hace unos días para cambiar radicalmente su diseño en su versión de escritorio. Hoy nos llega otro cambio, pero en este caso está pensado para los móviles Android, y además es un cambio funcional, no estético. Se trata de la posibilidad de ver si una aplicación es compatible con un dispositivo en concreto, desde el que estamos consultándolo, sin tener que instalarla antes. Es algo especialmente cómodo para los que tienen varios móviles o diferentes dispositivos con Android.

Cómo ver si una app es compatible con nuestro dispositivo

Tesla

El cambio se ha realizado en las fichas de las aplicaciones y juegos, y para comprobar que un programa se puede usar correctamente en un aparato simplemente tenemos que abrir la ficha e irnos a la sección que se llama Info de la app.

Ahí tendremos mucha información, como la descripción, versión o la última fecha en la que el desarrollador la actualizó. La nueva sección se llama Compatibilidad con dispositivos activos y nos dice si podemos usarla en el móvil que estamos utilizando en ese momento.

Button Mapper

Si es así se marcará como compatible, y si no nos indicará que no podremos usarlas. Si tenemos otros dispositivos, y no sólo móviles, también se marcará.

Por ejemplo, al realizar la búsqueda de la aplicación de Tesla se nos indica que es compatible con nuestro móvil Samsung. Si buscamos la aplicación Button Mapper se nos marcará como compatible no sólo en el teléfono, sino también en el televisor. En este caso se queda fuera el reloj, porque no podemos instalarla ahí. Si buscamos Spotify nos dirá que es compatible con el reloj y con el teléfono, pero no con el televisor.

Spotify

Para tener en cuenta si una app es compatible o no debemos tener el dispositivo vinculado con nuestra cuenta de Google y haberlo usado en los últimos 30 días.

