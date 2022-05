Call of Duty: Warzone para móviles comienza con las pruebas alfa globalmente

Call of Duty: Warzone Mobile se llama internamente Project Aura El Androide Libre

Activision Blizzard ya tiene entre sus manos otro poderoso título para móviles que conocimos hace nada: Call of Duty: Warzone Mobile. Uno que acaba de comenzar las pruebas alfa para saber que se llama de forma interna como Project Aurora.

La alfa comienza para COD: Warzone

Y no nos llevemos a equívocos, de momento se desconoce el nombre oficial de un juego que para consolas y PC ha sido capaz de aunar en su seno, o servidores, a más de 75 millones de jugadores a nivel mundial.

De hecho, la misma Activision, aumentando el 'hype' para el juego, ha declarado que hay que tener cuidado con todo lo que ha ido apareciendo de la versión para móviles de COD: Warzone, ya que mucho podría no ser cierto.

Call of Duty: Warzone Mobile El Androide Libre

Eso sí, ha dejado caer que el objetivo de Project Aurora es aunar a personas, amigos y familiares de todo el mundo en una comunidad mundial de distintos tipos de jugadores. Y es esto mismo la gran capacidad que tiene a día de hoy un smartphone: lo tiene todo el mundo; cosa que no se puede decir de consolas y PC.

La alfa es cerrada de momento y para entrar hay que recibir una invitación. Se está llevando a cabo para pulir cosas como bugs, capacidad de los servidores en momentos álgidos de juego y feedback de todo tipo desde los jugadores invitados.

En PCs El Androide Libre

Activision si ha dejado dicho que irá mostrando novedades e irá abriendo la puerta para saber más sobre este nuevo Call of Duty: Warzone para que se nos pongan los dientes bien largos ante otro de esos juegos rompedores; cuidado, porque estos días atrás conocimos el mundo abierto de Need for Speed: Mobile.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan