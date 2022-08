La razón de peso para que Samsung no usara la bisagra de gota de agua del Xiaomi MIX Fold 2

El móvil plegable Xiaomi MIX Fold 2 ha sido toda una sorpresa por sus características y por llegar a los días de la presentación del Samsung Galaxy Z Fold 4, a quién pretende presentar batalla para complicarle el camino. El plegable de Xiaomi ha sorprendido por ser más fino que su directo competidor, pero se debe a que ha preferido hacerse destacar para dejar de lado una importante característica.

[Cómo Xiaomi ha conseguido lanzar un móvil plegable más barato y fino que el de Samsung]

Un MIX Fold 2 más fino, pero...

Si se comparan los dos plegables de ambas marcas en el grosor sale ganador el lanzado al mercado por la compañía china Xiaomi. Sobre todo porque en este tipo de plegables como el Z Fold 4, que su grosor sea lo más fino posible es una gran ventaja cuando uno lo lleva plegado; porque al final no deja de ser como si se llevaran dos smartphones pegados en el bolsillo.

Lógica la ventaja de la solución de Xiaomi gracias a su bisagra de gota de agua que, y hay que saberlo, ya estuvo probando Samsung para sus plegables, aunque finalmente decidió no usarla por una característica que sí ha querido llevar a su Galaxy Z Fold 4, su resistencia al agua.

Xiaomi MIX Fold 2

Hay que saber que los anteriores Galaxy Z Flip 3 y Z Fold 3 fueron los primeros plegables con resistencia al agua y, como no, la compañía Samsung ha querido mantener esa característica en ambos terminales.

Ross Young lo explica

Vía SamMobile, sabemos que Ross Young, CEO de Display Supply Chain Consultants, ha declarado que Samsung ha probado distintos diseños de bisagras, incluyendo una similar a la usada por Xiaomi en su MIX Fold 2, con esos beneficios para el grosor y un pliegue no tan prominente.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 con la pantalla desplegada. I.M. Londres

Pero la razón para no usar ese tipo de diseño fue porque todavía no es resistente al agua, y para la marca coreana es intocable que cualquiera de sus dispositivos que pasen de los 1.000 euros no ofrezcan al usuario de esta característica. Es decir, que si pagas tal cantidad, tu dispositivo ha de ser resistente al agua.

Esto no quita que Samsung siga invirtiendo grandes sumas de dinero en mejorar el diseño de su bisagra para que su pliegue sea menos visible e incluso llegue en algún momento al grosor del plegable de Xiaomi.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan