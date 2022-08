¿Ha solucionado Samsung el gran problema de sus plegables? Estas fotos reales lo demuestran

A apenas tres días de la celebración del Samsung Galaxy Unpacked, ya hay fotos reales de algunos de los dispositivos que serán presentados; digamos que Samsung no ha conseguido parar las filtraciones, porque ya hay gente que tiene los móviles en las manos.

En este caso, ha sido @noh_tech en Twitter quien ha sido el primero en mostrar fotos reales del nuevo Galaxy Z Flip 4 y el nuevo Galaxy Z Fold 4, revelando algunos de los cambios que trae la nueva generación (aunque no sean muchos).

Así son los nuevos plegables de Samsung

@noh_tech

En efecto, tal y como se sospechaba, los nuevos plegables de Samsung son muy parecidos a los anteriores, hasta el punto de que pueden ser difíciles de distinguir de la tercera generación. Esto se nota especialmente en el Galaxy Z Flip 4, el teléfono con diseño de concha que se abre para ofrecer una pantalla de tamaño convencional.

A simple vista, es dudoso que nadie pueda distinguirlo del Galaxy Z Flip 3, a menos que se fije mucho o que tenga los dos móviles lado a lado. Hay diferencias, por supuesto, especialmente en los bordes donde vemos un nuevo acabado metálico, pero por lo demás, son idénticos.

@noh_tech

En cambio, el Galaxy Z Fold 4 parece algo más diferente respecto al Galaxy Z Fold 3. Parece que la pantalla exterior es diferente, algo más ancha y por lo tanto, con una proporción más familiar. Recordemos que el Fold 3 tenía una pantalla exterior muy alta y fina, una limitación técnica más que una decisión consciente de parte de Samsung; todo indica que la compañía ha conseguido romper con esa limitación, a juzgar por las fotos publicadas. Otro detalle que diferencia al Fold 4 de su predecesor está en la bisagra central, que ahora parece más pequeña.

Pero lo que realmente te estarás preguntando es si Samsung ha conseguido resolver el gran problema de los móviles plegables: la arruga central que se forma en la pantalla flexible después de unos pocos usos.

samsung galaxy z 4 @noh_tech

En los primeros plegables, este era un auténtico problema, ya que la pantalla tiende a subir en la zona de la bisagra, creando un ‘bulto’ notable tanto al tacto como a la vista, afectando seriamente a la experiencia. Con la pasada generación, Samsung ya implementó algunas soluciones, pero desde entonces hemos visto grandes avances en este sentido, como los del Oppo Find N.

A juzgar por las fotos publicadas, todo indica que estas mejoras han continuado, aunque Samsung no haya podido eliminar completamente la arruga central en la pantalla; sigue siendo visible en las fotos, pero afortunadamente, no parece tan molesta o notable. Sin embargo, hasta que no tengamos el móvil en las manos y os lo podamos contar en persona, por ahora es mejor no elucubrar.

