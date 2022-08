Los Samsung Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4 extienden enormemente su autonomía con un nuevo modo

Con ambos plegables de Samsung ya presentados, hay un aspecto de los dos que ha llamado poderosamente la atención: el nuevo modo light. Es un modo que extiende la autonomía de los dos Z Flip 4 y Z Fold 4 de tal manera que incluso ha sorprendido a propios y extraños.

El modo light de los Galaxy Z

Vía Phone Arena, un usuario de Reddit ha estado probando el nuevo modo light, diferente al estándar que se suele usar, para dejar claro que se potencia la vida de la batería de los dos plegables para tener muy en cuenta el uso de este modo de rendimiento.

Desde los ajustes de estos dos plegables se puede encontrar el perfil de rendimiento para que se pueda elegir entre el modo light o el estándar. Realmente estamos ante el sustituto del modo Enhanced Processing de One UI del año pasado, pero al ser la batería uno de los caballos de batalla de los Z Fold 4 y Z Flip 4, la cosa se torna bastante interesante cuando se activa este modo.

Sin este modo el Galaxy Z Flip 4 ha visto incrementado en un 20% su autonomía comparado al anterior Z Flip 3. Y por ejemplo, con este nuevo modo activo, el Z Fold 4 es capaz de sumar un 20 % su batería para llevar a otro nivel sus capacidades.

Y como no, el uso de este perfil más bajo hace que en ciertas situaciones el chip no se use al 100 %, pero a cambio se gana una autonomía importante para unos dispositivos que carecen de la autonomía suficiente que otros sí disponen.

El Snapdragon 8 Plus Gen 1 tiene su importancia

Es el core Cortex-X2 del nuevo chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 el capaz de conseguir estas ganancias en la autonomía gracias a su habilidad para el 'throttling' de los núcleos.

De hecho, es en el Galaxy Z Flip 4 donde este chip destaca para que cuando se active el nuevo modo la disipación del calor aumente para dejarlo en su estado óptimo y no se tenga que pasar por un sobreexceso de temperatura sin el modo light activo.

Así que nos quedamos con un Z Flip 4 que ha mejorado en un 20% la batería para que incluso con este modo se pueda mejorar otro 20 % y así llegar al día completo. Uno de los pormenores del anterior Z Flip 3 de Samsung.

