Ya hay fecha oficial: el Samsung Unpacked con los Galaxy S22 y Galaxy Tab S8 para el 9 de febrero

Incluso con filtraciones de última hora sobre los precios de los próximos Samsung Galaxy S22, ahora la misma compañía coreana se ha tomado su momento para anunciar de forma oficial la fecha del Samsung Unpacked: justamente el 9 de febrero. Una fecha para ubicar ya en el calendario y así estar ante las buenas y nuevas que traerán los tres nuevos modelos de la marca surcoreana.

Y hay más aparte de los Galaxy S22

La fecha oficial para el Samsung Unpacked 2022 es para el 9 de febrero donde se presentarán los Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ y Galaxy S22 Ultra. Aunque hay más, ya que también tendrán su momento las tablet Galaxy Tab S8, Tab S8+ y Tab S8 Ultra.

De hecho, en la invitación para el anuncio oficial de la fecha para todos estos dispositivos se puede leer el enunciado: "The Epic Standard of Smartphone Experiences". Que no deja lugar a dudas de cómo la compañía Samsung quiere remarcar el trabajo realizado para todos estos smartphones y tablets flagship.

Samsung Galaxy S22 Ultra en varios colores El Androide Libre

Para acompañar al anuncio Samsung también ha publicado un vídeo de 30 segundos con un hilo conductor que indica como se va a poder romper las reglas de la luz y de la noche con la fotografía de sus próximos Samsung Galaxy S22.

Los colores del Samsung Galaxy S22+ El Androide Libre

Unos Samsung Galaxy S22 de los que sabemos casi todo, a falta de alguna sorpresa final que nos gustaría, como del modelo Ultra, sus precios o que incluso los modelos europeos sí contarán finalmente con el chip Exynos 2200, fruto de la colaboración con AMD, una de las compañías referentes en gráficas para PCs.

Vaivén de especificaciones al que hemos estado presentes en estas últimas semanas para unos móviles Android que vendrán dotados de una fotografía computacional y así equipararse a la de OPPO con su propio chip para estos menesteres, o esa Google que sigue posicionándose como la mejor en este campo gracias a sus Pixel y esa app de cámara.

