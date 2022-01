Ya puedes decir "¡Para!" a Google Assistant para silenciarlo y así dejar de usar el "Ok, Google"

Google añade otro comando para usar sin Ok, Google El Androide Libre

Las frases rápidas de Google Asisstant comenzaron a desplegarse en octubre del año pasado en los Pixel 6 y Pixel 6 Pro para que hoy sepamos que vamos a poder decir un directo "¡Para!" al asistente para que éste se detenga de verdad. Es decir, que vas a poder olvidarte de usar el "Ok, Google".

Un comando para usar sin el Ok, Google

Este comando de parar lo vamos a poder usar para silenciar en todo momento al Asistente de Google. Es decir, que si está soltando sus frases y quieres detenerlo, con decir un rápido y seco "¡Para!", se detendrá.

Google Home

Lo que significa que nos vamos a poder ahorrar el Ok, Google. Pero lo repetimos, este "¡Para!" puede ser usado cuando Google Assistant está diciendo algo, ya que en otro momento puede que ni nos haga caso si no soltamos el disparador que es en si Hey, Google u Ok, Google.

E importante, esta función está disponible incluso si no tenemos activa la característica de conversación continua desde los ajustes. Así que mientras esperamos que las frases rápidas disponibles en los Pixel 6 de forma exclusiva nos lleguen, estamos ante uno de los mejores aportes para controlar realmente a Google Assistant, ya que a veces se puede poner bastante pesado con esos pronósticos de tiempo o frases demasiado extensas.

Nest mini

Ahora solamente te queda probar el "¡Para!" y así detener la conversación que esté reproduciendo Google Assistant. Si no es así, como en otros casos, hay que esperar un poco a que se despliegue la actualización con la que detener de inmediato al Asistente de Google. En nuestro caso todavía no se ha actualizado y digamos que ha pasado soberanamente de nuestro "para".

Ahora esperemos que pronto se vayan incluyendo más palabras de este tipo y vayamos olvidando el Ok, Google que no deja de ser algo tan robótico.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan