Google borra una de su apps más útiles para Wear OS: ya no aparece en la tienda

Además de desarrollar Android, Google cuenta con unas cuantas aplicaciones propias tanto para Android como para iOS, muchas de las cuales ya cuentan con Material You, e incluso hay algunas disponibles para Wear OS. Sin embargo, a partir de hoy Slides no será una de estas últimas apps, ya que Google ha decidido eliminarla de la tienda de aplicaciones, y no se sabe si tiene pensado desarrollar una nueva versión de la app en el futuro.

Google elimina Slides de la tienda de Wear OS

Google Slides es una plataforma de ofimática para presentaciones que la compañía lanzó hace ya bastantes años para Android, y esta tenía una versión para Wear OS. Esta aplicación contaba con diferentes funciones relacionadas con las presentaciones, tales como avanzar o retroceder una diapositiva, comprobar el tiempo que llevas en cada diapositiva o bien cuántas diapositivas quedan para acabar la presentación.

No están claros los motivos que han llevado a Google a eliminar su aplicación de Google Play para Wear OS, ya que ahora mismo esa aplicación no está presente ni en la sección de "mis aplicaciones". Según recoge 9to5Google, la compañía estadounidense llevaba años sin actualizar su aplicación, y recientemente habrían aparecido algunos errores en ella.

Además, Google querría enfocarse en hacer que sus aplicaciones para Wear OS puedan funcionar de manera totalmente independiente al smartphone, cosa que Slides no era capaz de hacer.

No está claro si Google tiene la intención de volver a llevar la aplicación de Slides a la tienda de apps, pero si lo hace, será con una aplicación que funcione de manera independiente al smartphone. Por su parte, los usuarios que dispongan de un Samsung Galaxy Watch 4 pueden sustituir, a grandes rasgos, esta aplicación con controlador PPT.

