Las cifras no lo son todo: el móvil realme 9 Pro no es mejor que el 9 Pro+ aunque lo parezca

Hace unos días se filtraron las primeras características del realme 9 Pro, uno de los gama media que la empresa china iba a lanzar en breve. Aún no tenemos fechas de presentación pero sí datos y fotos, tanto de este modelo, confirmando lo que ya sabíamos, como de su hermano mayor, el realme 9 Pro+, un smartphone que también se ha filtrado recientemente.

Curiosamente, el modelo Plus tiene menos resolución en su cámara y una pantalla más compacta con una menor tasa de refresco. Es un buen ejemplo de por qué no nos tenemos que dejar llevar por las cifras a la hora de comparar móviles.

El realme 9 Pro parece mejor que el realme 9 Pro+, pero no lo es

Los fabricantes de móviles suelen añadir sufijos en los terminales que lanzan para diferenciar modelos de una misma familia. tenemos los Pro, Max, Plus, Edge... normalmente, a mayor número de sufijos mayor precio y mejores prestaciones.

Por ejemplo, conociendo las especificaciones del realme 9 Pro, hubiéramos dado por supuesto que las del realme 9 Pro Plus tendrían mayores números. Pero no es así. Un buen ejemplo de que las cifras no lo explican todo.

Para empezar, el realme 9 Pro tiene una pantalla de 6.59 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco. Por su parte, el realme 9 Pro + tiene un panel de 6.43 pulgadas con 90 Hz. Eso sí, en este último caso se especifica que el panel es OLED con sensor de huellas en la pantalla, por lo que damos por descontado que el realme 9 Pro tiene uno LCD. Eso explicaría la aparición del sensor de huellas en el botón de encendido.

Otro buen ejemplo es el procesador, usando el realme 9 Pro uno de Qualcomm, el Snapdragon 695 5G, mientras que el modelo Plus opta por uno de MediaTek, el Dimensity 920.

El chipset de MediaTek es ligeramente más potente, además de tener soporte para Wifi 6.

También hay cambios en la cámara trasera. El realme 9 Pro usa un sensor principal de 64 Mpx, un gran angular de 8 Mpx y un sensor de apoyo de 2 Mpx. Por su parte, el realme 9 Pro+ usa un sensor principal de 50 Mpx, un gran angular de 8 Mpx y un sensor de apoyo de 2 Mpx. Suponemos que estos dos últimos son iguales en ambos móviles.

No conocemos los sensores elegidos, pero seguro que el de 50 Mpx ofrece mejores imágenes que el de 64 Mpx, aunque tenga menor resolución.

Los dos tendrán una cámara frontal de 16 Mpx y versiones de 6 y 8 GB de RAM, aunque la memoria interna máxima del realme 9 Pro será de 128 GB y la del realme 9 Pro+ de 256 GB.

En cuanto a la batería, el realme 9 Pro tiene 5000 mAh, pero el 9 Pro+ se queda en 4500 mAh. No se sabe aún la tecnología de carga rápida.

