No es un déjà vu, Dead by Daylight abre el registro previo en Google Play por una razón de peso

Justamente hace semanas se supo que Battlefield Mobile finalmente no llegará a los móviles. Ahora, los creadores de Dead by Daylight han lanzado el registro previo a la Google Play Store. Y se debe a que van a lanzar una versión totalmente nueva para Android.

Dead by Daylight vuelve renovado

Fue lanzado hace tres años y la verdad que tampoco estaba nada mal, aunque algunos fallos empeoraron su experiencia para alejarla de la propia de consolas y PC. Un juego muy especial por su forma de dar cabida a esos personajes de terror de series y películas, que ha sido capaz de recibir el cariño de miles de jugadores en años.

El gran problema de esa primera versión eran los controles, así que por lo que sabemos, la nueva versión llegará como uno totalmente nuevo corrigiendo esos fallos. Será el próximo mes de marzo cuando se relance en Android.

Se estrena una nueva temporada, y tal como recoge el tuit, vía Android Police, será el 15 de marzo el día en el que se pueda disfrutar de nuevo de este juego online multijugador con una buena plétora de características.

Entre las cuales se puede encontrar el sombreado e iluminación dinámica para que las ropas y el pelo vean mejoras y así se pueda disfrutar de una mejor experiencia desde los móviles.

El pase de temporada se llamará Rift y las nuevas opciones de personalización de Dead by Daylight estarán bajo Platinum Tier. Con todos estos beneficios, queda bien claro el objetivo, y no es otro que vender objetos cosméticos a su base de jugadores, que no es poca.

Tienes el enlace al registro previo en su sitio web y en la Google Play Store, por lo que nos podemos citar para el 15 de marzo y así probar un renovado Dead by Daylight que llegará con muchas mejoras para resarcirse. Y como no, ese registro previo te permitirá recibir recompensas para que no sea tan complicado dejarse asesinar por los malos.

