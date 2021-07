Save the Sun: un entretenido juego de plataformas en el espacio

Los usuarios Android en España tenemos una gran selección de juegos de plataformas disponibles en la Play Store. Es una fórmula que funciona bien y gusta a los usuarios. Un juego dentro de esta categoría es Save the Sun, un entretenido juego que tiene lugar en el espacio.

Este juego llega con un interesante concepto y un funcionamiento clásico de los juegos de plataformas, lo que hace que sea una opción ideal para muchos usuarios Android. Save the Sun es un juego donde tendrás que saltar, resolver puzzles y moverte por el espacio.

Un juego de plataformas entretenido

Save the Sun inicio

Un grupo de aliens ha robado el sol y nuestra tares es obtener todas las piezas individuales para poder hacer que el sol regrese de nuevo. Este es el interesante punto de partida en Save the Sun, que ayuda a que nos vayamos a meter de lleno en esta historia.

En el juego nos encontramos con un total de 15 niveles diferentes, cada uno con una dificultad variable además. Hay niveles que pueden resultar más complicados, algo que ayuda a que sea entretenido. En cada nivel tendremos que saltar, correr, avanzar y resolver los puzzles que hay.

Save the Sun juego

Al final de cada nivel en Save the Sun podremos obtener una pieza para hacer que el sol regrese. El juego en sí no es demasiado largo, de hecho, en un par de horas puedes haber resulto todos los niveles que hay en el mismo, si no has tenido problemas con ninguno de ellos.

Save the Sun plataformas

Es un buen juego para jugar de camino al trabajo o en tus próximas vacaciones. Entretenido, con buenos gráficos y unos controles realmente sencillos. Todos estos elementos contribuyen a que sea una opción que vaya a gustar a usuarios Android.

Cómo descargar Save the Sun en Android

Save the Sun es un juego que podemos descargar de forma gratuita desde la Play Store. En el interior del juego hay anuncios y compras, para eliminarlos. Son compras opcionales en todo momento. Podéis descargar el juego en vuestro teléfono desde este enlace.