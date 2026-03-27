No es ningún secreto que hay una guerra en el sector de las IA, y en una guerra, todo vale; la competencia es tan dura que ya estamos viendo tácticas muy agresivas para ganar usuarios, incluso si eso supone 'robarlos', como ha demostrado el último anuncio de Google.

A partir de hoy, todos los usuarios con una cuenta gratuita de Google podrán acceder a las nuevas herramientas para importar los "recuerdos" de otros asistentes basados en inteligencia artificial, aunque como es lo habitual en la compañía, este lanzamiento se realizará de manera progresiva a lo largo de los próximos días.

La compañía ha lanzado estas herramientas para facilitar la migración a Gemini desde otros asistentes basados en IA como ChatGPT o Claude, en un intento de convencer a los usuarios de que ahora es el momento de dar el salto.

Google presenta esta novedad como una ayuda porque sabe que "empezar desde cero con un asistente que no te conoce puede ser abrumador", pero es absurdamente obvio que se trata de un ataque contra OpenAI y Anthropic que les puede hacer mucho daño.

Cuando Google afirma que puede "importar los recuerdos" de otros asistentes de IA, lo que quiere decir es que puede obtener los datos personales que la otra inteligencia artificial ha aprendido de nosotros mientras que la usábamos, además del historial de chat en algunos casos.

Gemini es capaz de interpretar estos "recuerdos" y obtener información como nuestras preferencias, relaciones y contexto personal; una vez que haya aprendido de estos datos, podrá ofrecer una experiencia tan personalizada como la que teníamos en el otro asistente.

Esto nos puede convencer a dar el salto a Gemini, especialmente gracias a funciones como Personal Intelligence que ya están disponibles en los EEUU y usan los datos aprendidos por la IA para ofrecer una experiencia completamente personalizada.

La nueva herramienta para importar datos a Gemini Google

La manera en la que funciona esta herramienta es muy curiosa, ya que evidentemente ni Claude ni ChatGPT ni ningún otro servicio de IA facilita la migración de los datos. Google ha encontrado una manera de 'engañar' al asistente para que facilite esa migración.

Al entrar en la sección de importación, Gemini nos explicará los pasos que tenemos que dar para obtener los datos usando un 'prompt' que sólo tenemos que copiar y pegar en el otro asistente y que incluye todas las órdenes necesarias para 'sonsacar' la información necesaria.

Una vez que el otro asistente responda, solo tenemos que pegar la respuesta en Gemini y Google automáticamente añadirá los datos y el historial de chat a nuestra cuenta. De esta manera, Google no se mete en problemas intentando conectar directamente con los asistentes rivales, simplemente informa al usuario de cómo puede hacerlo si quiere.