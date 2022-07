YouTube redobla su ofensiva contra TikTok permitiendo que tdos los video se conviertan en Short

TikTok se ha convertido de facto en el enemigo a batir por prácticamente todas las aplicaciones sociales, desde Instagram y Facebook a YouTube. Hace unos días veíamos cómo la empresa de Mark Zuckerberg pivotaba Instagram para que se convirtiera casi en un clon de la aplicación china. Parece que finalmente han dado marcha atrás, al menos de forma temporal, pero es cuestión de tiempo que el formato de TikTok lo absorba todo.

YouTube ha tenido más éxito haciendo que sus vídeos cortos o Shorts, sean una opción interesante dentro de la plataforma. Pese a no estar monetizados, los creadores cada vez los usan más, porque están dentro de un sistema que lo propicia, como es YouTube y porque los usuarios los consumen.

YouTube redobla su apuesta por los Shorts

Dado el éxito del formato los ingenieros de YouTube han creado una nueva función que permite extraer hasta 60 segundos de cualquier video que tengan en la plataforma y convertirlo en un nuevo Short.

Para ello tendrán disponible las herramientas de siempre, como el texto, los filtros, etc.

Además, si la sección del vídeo que queremos convertir en un Short no llega a los 60 segundos podemos añadir nuevos vídeos desde la galería de nuestro móvil o crear secciones desde la cámara.

Ampliando el alcance

Esta función solo estará disponible para los propios creadores de contenido Es decir, tú podrás crear vídeos cortos desde tus vídeos, pero no podrán usarlos otros creadores de contenido. Y al revés, tú no podrás usar los vídeos de YouTube que no sen tuyos para crear nuevos Shorts.

Para mejorar el alcance de los vídeos originales YouTube los incluirá con un enlace en los nuevos vídeos cortos, haciendo que quien quiera ampliar la información pueda hacerlo con un click.

Esta nueva función ya está llegando a los creadores de contenido de Android y de iOS.

