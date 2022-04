AnyTracker, la app para seguir las estadísticas y métricas de prácticamente cualquier cosa

Si estás trabajando en el campo de las redes sociales y otros similares, sabrás que estar al tanto de los cambios y los resultados del panorama en el que te mueves son importantes para trazar tu estrategia y conocer tu posición respecto a tus competidores. Por ello, hoy te vamos a enseñar AnyTracker, una aplicación con la que puedes acceder a diferentes métricas en relación a canales de Youtube, cuentas de Instagram o incluso páginas web.

Comprueba el estado de la competencia

AnyTrack vista general El Androide Libre

Esta aplicación se estructura en función de la categoría o el tipo de contenido que quieras medir, por lo que vas a encontrar diferentes tipos de categorías en función de lo que busques, así como una categoría común en la que tendrás acceso a un resumen de todo lo que estás siguiendo mediante AnyTracker.

YouTube en AnyTrack El Androide Libre

En la primera categoría podrás acceder al seguimiento de las páginas web, entre las que podrás elegir entre números y texto, aunque la primera opción solo está disponible para los usuarios que hayan decidido adquirir la modalidad premium.

Por otra parte, también puedes optar por un seguimiento de las acciones y el valor en bolsa de una empresa, así como del valor de las criptomonedas que tú mismo selecciones, una utilidad bastante interesante si sueles invertir en ellas.

Acciones en AnyTrack El Androide Libre

Pero lo interesante de esta aplicación es que sus capacidades no acaban en parámetros que se pueden buscar en Internet, sino que además también es capaz de mostrarte un recuento de tus datos físicos, como los pasos que has dado la distancia que ha recorrido o el tiempo que has estado en movimiento a lo largo del día.

En materia de redes sociales la aplicación se queda en Instagram y YouTube, plataformas en las cuales puedes seguir datos como los suscriptores o el número de vídeos subidos, aunque si quieres acceder a las de Instagram tendrás que comprar la versión premium de la aplicación.

Trackeo YouTube El Androide Libre

Por último, y a modo de "hazlo tú mismo", también cuenta con una sección desde la que podrás introducir datos numéricos de forma manual, lo cual puedes utilizar para ver estos datos de forma más gráfica que en una nota de Google Keep u otras aplicaciones similares.

Cómo descargar en Google Play

Puedes descargar esta aplicación de manera gratuita en Google Play, aunque si quieres utilizar todas sus características tendrás que pagar su suscripción.

