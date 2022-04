Las Comunidades de WhatsApp son oficiales: toda la información de una función clave para la app

Desde hace ya varios meses llevábamos escuchando rumores de que WhatsApp preparaba una nueva función importante, las Comunidades. Hoy mismo ha sido Mark Zuckerberg el que ha confirmado la existencia de esta característica con un anuncio en Facebook en el que ha explicado qué son y para qué se han diseñado.

Qué son las Comunidades de WhatsApp

Cuando WhatsApp empezó solo podíamos escribir a un contacto a la vez. Era el sustituto de los SMS. Más adelante llegaron los grupos, que estaban un escalón por encima y permitían hablar con varias personas a la vez.

Las Comunidades son el siguiente escalón, una forma de agrupar grupos, valga la redundancia. Por ejemplo, se podrían aglutinar los diferentes grupos relacionados con un curso académico, o del trabajo. Todos ellos estarían bajo una misma Comunidad, la del trabajo o estudios, claro.

Una de las peculiaridades de estas comunidades es que nos pondremos en contacto con mucha gente desconocida, algo que a veces pasa en los grupos, pero no suele ser lo normal.

Además, los administradores podrán modificar qué grupos son parte de las comunidades, cómo se comportan sus integrantes, etc.

Eso sí, se limitarán las opciones de búsqueda dentro de las comunidades, para que no sea un problema el que gente desconocida empiece a hablarnos.

Mejoras en los grupos de WhatsApp

Junto a esta gran característica se van a desarrollar mejoras para los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, tendremos reacciones, algo que ya vimos en los chats normales y que ahora se confirma que tendremos también en los chats de grupo, aunque se había filtrado.

Las opciones para compartir archivos permitirán elementos de mayor tamaño, algo importante si vamos a usarlos para clases, trabajo, etc. El límite ahora será de 2 GB.

Por último, tendremos la posibilidad de realizar llamadas de grupo con más integrantes. Pasamos de 8 a 32 personas como máximo.

Un despliegue progresivo

Esta función empezará a estar disponible hoy para algunos usuarios de la versión beta.

Poco a poco se irá expandiendo a todo el mundo, aunque no sabemos los plazos. Sí sabemos que no será rápido ya que la compañía quiere tomarse en serio la privacidad, un elemento clave no sólo de las Comunidades, sino de la propia plataforma.

