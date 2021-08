Google Fotos estrena widget de recuerdos en Android

Google Fotos sigue siendo una de las aplicaciones más usadas para ver las fotos en el móvil y en la nube, aunque surgieron muchas alternativas cuando pasó a ser de pago.

Dado que el 1 de junio se empezaron a llenar las cuentas de los usuarios, aún muchos tienen espacio en sus perfiles, y siguen usándola. Otros han dado el salto al pago mensual y también la tienen en el móvil.

Tanto para los primeros como para los segundos Google ha estrenado el widget de recuerdos en la app Android, algo que se venía rumoreando un tiempo.

Acceso desde el escritorio a los recuerdos de Google Fotos

El widget aparece en la zona del escritorio dedicada a ello, es decir, cuando dejamos pulsado en una zona vacía y elegimos la opción de Widgets.

Ahí tenemos que ir a Fotos, no a Google Fotos, y seleccionar el único Widget que hay. En principio, ocupa 2x2 posiciones, pero podemos redimensionarlo arrastrando el borde a un lado u otro.

El contenido que muestra el widget es el que aparece en la sección de recuerdos de Google Fotos, que muestra álbumes con ciertas personas, recuerdos generados por localización, etc.

Va cambiando automáticamente, pero no podemos modificarlo para que nos enseñe algo en concreto.

El nuevo widget ha aparecido para muchos usuarios en la versión v5.52.0.0387241369 y no depende, en principio, de la versión de Android. No obstante, algunos usuarios aún no lo han visto aparecer en sus terminales, así que hay que tener paciencia.

