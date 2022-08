Android 13 está muy cerca, sólo tendríamos que esperar unas semanas

El ritmo de lanzamientos de versiones de Android tiene pinta de estar acelerando. Todo indica que Google no esperaría mucho para lanzar el nuevo Android 13, y que no tendríamos que esperar ni un año después del lanzamiento de Android 12.

Por supuesto, el hecho de que Android 13 no sea una revolución respecto a la pasada generación es algo que habrá ayudado a los desarrolladores de Google a cumplir estos plazos, pero eso no quita que el desarrollo no haya ido bien.

Fecha de lanzamiento de Android 13

Material You en Android 13

Como publican en 9to5Google, todo indica que Android 13 será lanzado durante el mes de septiembre, por lo que apenas quedarían unas semanas; por supuesto, eso no significa que Android 13 llegue a los smartphones como actualización durante el lanzamiento, y que tengamos que esperar probablemente meses dependiendo del fabricante de nuestro móvil.

La clave está en el último boletín de seguridad para el mes de agosto de 2022 publicado por Google, que detalla las vulnerabilidades y problemas de seguridad que han sido solucionados en la versión en desarrollo de Android 13. En concreto, son 107 ‘bugs’ que han sido eliminados, a lo largo del sistema de Android y los diferentes ‘frameworks’ y partes que conforman lo que coloquialmente llamamos “Android”.

En este boletín, se informa que los dispositivos Android 13 que hayan recibido un parche el 1 de septiembre o más tarde están protegidos contra estos problemas; y se aclara que Android 13, o mejor dicho AOSP (la versión de código abierto sin las apps de Google) vendrá con los parches del 1 de septiembre por defecto.

Esta aclaración puede indicar que Android 13 llegará en septiembre, con estos parches ya implementados, y por lo tanto, ni los usuarios ni los fabricantes deben preocuparse por parchear el sistema con las soluciones reveladas en el boletín. Es todo muy técnico, pero en la práctica, esto indica que AOSP saldría en septiembre.

Hay que aclarar que eso no significa que Android 13 vaya a llegar a nuestros móviles en septiembre, ni siquiera si usamos un Pixel. Android 12 fue lanzado a principio de octubre de 2021, pero los móviles Pixel no recibieron la actualización hasta algunas semanas después, debido al trabajo adicional de optimización y aplicaciones de cada dispositivo. Tampoco significa que los nuevos Pixel 7 vayan a salir en septiembre, aunque estos nuevos móviles vayan a salir con Android 13 preinstalado, la última filtración indica que la preventa de los Pixel 7 no empezaría hasta el mes de octubre.

