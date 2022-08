Nueva app de Discord para Android ya está aquí, la preferida de los jugadores por fin mejora

Sin duda alguna, Discord es una de las pocas apps que ha conseguido convencer a la mayoría de ‘gamers’ en todo el mundo, algo realmente raro; da igual si juegas en exclusiva en tu ordenador, si prefieres las consolas o si juegas con el móvil, Discord ha conseguido atraer a todo tipo de comunidades.

[Discord para Android ya puede compartir la pantalla de tu móvil: así puedes hacerlo]

Eso, pese a los evidentes problemas que tiene. Cualquier usuario habitual de Discord tiene tantos elogios como quejas sobre sus apps, pero al menos poco a poco los problemas se van solucionando, y hoy en día, es posiblemente la mejor elección para crear grupos de chats con voz para jugadores.

Discord para Android se renueva

Por eso, es una gran noticia que Discord por fin haya decidido renovar su app para Android. Decimos esto porque Android tradicionalmente no ha sido la prioridad para Discord, que ha optado por implementar mejoras y nuevas funcionalidades en su app para Windows y para iPhone. De hecho, la app para Android de Discord ni siquiera estaba desarrollada bajo la misma base que el resto.

Eso es justo lo que ha cambiado con la nueva versión. Discord presume que ha vuelto a desarrollar la app para Android desde cero, por lo que no tiene nada en común con la versión anterior, ni la interfaz ni el código fuente. Y es que la nueva app está basada en React Native, usado para el desarrollo de aplicaciones en varias plataformas al mismo tiempo, y que ya estaba siendo usado para las versiones de iOS, Windows, Mac y Linux.

Eso supone que, aunque algunos de los cambios ya están llegando a algunos usuarios (especialmente los que sólo requieren cambios en los servidores), la verdadera revolución llegará con la nueva app que estará disponible para todo el mundo a lo largo de las próximas semanas, con un lanzamiento escalonado.

El principal atractivo de la nueva app será una experiencia consistente a través de todas las plataformas; así que si ya has usado Discord en iPhone o Windows, ahora todo debería ser más familiar, con tipos de letra más grandes y elementos de la interfaz muy parecidos. Pese a eso, la compañía ha prometido que mantendrá el estilo propio de Android en la interfaz, aunque a juzgar por las imágenes que ha publicado eso no significa que vaya a adoptar el diseño de Material You estrenado con Android 12.

La nueva interfaz será la opción por defecto para los nuevos usuarios que se descarguen la app para Android por primera vez; mientras que los usuarios actuales tendrán la opción en la configuración de la app para cambiar. De esta manera, espera calmar los miedos de quienes ya se han acostumbrado a la app actual.

El cambio a React Native también traerá la ventaja de un desarrollo más rápido y eficiente, lo que debería traducirse en una mayor cantidad de actualizaciones, en vez de estar relativamente “abandonados” respecto al resto de plataformas.

