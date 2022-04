Así es Discord, la app de mensajería y mucho más que triunfa en el mundo de los videojuegos

Discord irrumpió en el mercado de las apps de comunicaciones en 2015, y poco a poco se ha convertido en una alternativa muy utilizada, en especial por el público más gamer, que se aprovecha de las muchas bondades con las que cuenta esta plataforma, que ya se ha vuelto todo un estándar para algunos usuarios para comunicarse con otros usuarios mientras juegas. Hemos probado la aplicación, y no hay duda de que hay motivos para su éxito.

Una app de mensajería con comunidades y mucho más

Conversación en Discord El Androide Libre

Discord no es una aplicación de mensajería al uso cómo pueden ser WhatsApp o Telegram, sino que es algo más compleja y va un poco más allá que estas dos. Se trata de una plataforma tan conocida que incluso está integrada en algunos juegos como Among Us, donde puedes realizar streaming directo a Twitch o a la aplicación.

Por una parte, Discord cuenta con una sección para chatear que no es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, con un cuadro de texto en el que introducir el mensaje que quieras enviar a tu contacto. Este puede estar en formato de texto aunque también puedes enviar una imagen o cualquier otro archivo adjuntándolo a la conversación, además de poder utilizar los mismos emojis que en el teclado de Google.

Servidor de Discord El Androide Libre

Uno de sus apartados más interesantes es el de las conversaciones, ya que puedes iniciar una llamada de voz o una videollamada con tus contactos, las cuales suelen funcionar con una baja latencia que hace que Discord sea ideal para hablar mientras juegas con tus amigos.

Existe la posibilidad de añadir más personas a las llamadas para que estas sean grupales y puedas comunicarte con más gente a la vez. Si hay alguien que no pueda hablar, podrá seguir la conversación en directo y contestar usando el chat de texto, que es una alternativa muy interesante para integrar a todo el mundo en la conversación.

Canal de música en Discord El Androide Libre

Puedes añadir a todos los amigos que quieras enviándoles una petición con su nombre de usuario, y cada vez que agregues a alguien aparecerá en la barra lateral izquierda.

Sin duda una de las cosas más interesantes de Discord es la posibilidad que tienen los usuarios para utilizar la plataforma para crear comunidades, ya que se pueden crear espacios para albergar a un gran número de usuarios, y en cada uno de ellos se pueden crear a la vez varios espacios para tratar distintos temas y tenerlo todo organizado.

Son bastantes los creadores de contenido, en especial en el mundo de los videojuegos, que apuestan por crear comunidades en Discord en las que sus seguidores puedan hablar entre sí y con los propios creadores.

Canal de servidor de Discord El Androide Libre

En estos espacios, a los que puedes unirte libremente o mediante una invitación si son privados, se pueden crear diferentes secciones para tenerlo todo bien organizado y que no haya líos.

Los propietarios de este tipo de comunidades suelen emplear los canales, por ejemplo, para comunicaciones sobre sus horarios de emisión, otro para que la comunidad hable entre sí y también puede haber más destinados a que los miembros compartan archivos de utilidad, trucos para jugar y todo tipo de cosas.

Uso creciente entre los usuarios más jóvenes

Amigos en Discord El Androide Libre

Cómo te hemos comentado disco es utilizada por muchos creadores de contenido para albergar sus comunidades, y también hay usuarios que optan por hacer de discos su aplicación de mensajería instantánea principal.

Al fin y al cabo, integra bastantes ventajas y es puramente multiplataforma, por lo que tiene la ventaja de poder ser usada de forma simultánea desde varios dispositivos como un ordenador, una tablet o un móvil, y esto la hace ideal para mucha gente qué necesita de una buena comunicación entre dispositivos.

Menciones en Discord El Androide Libre

Además, existe una parte en la que puedes ver todas las menciones que otros usuarios te han hecho y acceder a ellas rápidamente para interactuar, lo que propicia su uso como red social en los canales.

