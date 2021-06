Bendita locura: este Samsung Galaxy S10+ modificado tiene una batería de 14.000 mAh

El 'DIY' (Do It Yourself) o hazlo por ti mismo en este caso ha funcionado tan bien que este usuario ha sido capaz de lograr montar una batería extra de 10.000 mAh en un Galaxy S10+.

De hecho, si sumamos esos 10.000 mAh a la batería que cuenta ya de por si el Galaxy S10+, suma un total de 14.000 mAh. Una locura en si totalmente desproporcionada, pero que cuando conocemos la cantidad de horas de pantalla se nos ponen los dientes bien largos.

+18 horas de pantalla en el Galaxy S10+

El usuario T-VIRUS691 de reddit hace un par de días vino con toda una tentativa: llevar al máximo las horas de pantalla y autonomía del gran Samsung Galaxy S10+.

Detalles de la instalación de la batería extra

En total son unas 18 horas de pantalla los que obtiene con una batería extra de 10.000 mAh sumadas a la batería base de 4.000 mAh del móvil nos lleva a 14.000 mAh. Que en horas de pantalla son unas 18 horas (y sin estar calibrada la batería).

Cuando normalmente tenemos con la versión de un Exynos entre las 4 o 5 horas, esas 18 horas son todo un sueño. Ahora bien, hay que fijarse bien en la carcasa que ha creado el mismo con una impresora 3D, ya que de grosor no es para nada fino.

Un Samsung Galaxy S10+ sin modificaciones

De hecho, la batería es genérica comprada en China y ha sido cableada en paralelo a la batería del fabricante. La peor parte fue soldar la batería para que encajara perfectamente y no diera ningún tipo de problema.

Lo curioso al estar cableada directamente en paralelo es que el sistema de gestión de batería se cree que es una enorme y descomunal. Es decir, que carga ambas y las dos se van descargando.

Carcasa incluida diseñada con una impresora en 3D

En la captura que adjuntamos se puede ver la batería sellada y al lado la funda diseñada con una impresora en 3D. Como no, va en contra de todo lo estético posible, pero aquí lo importante es la autonomía.

La carcasa blanca diseñada con una impresora 3D

Y tal como dice el mismo usuario, los 80 gramos de peso extra no implica que tenga que estar sujetando el móvil con dos manos, sino que puede con una sola.

Otro tema importante es el tiempo de carga que se necesita para los 14.000 mAh. Se queda en una noche de carga para tenerlo listo para el siguiente día.

Por lo que ha ido compartiendo el usuario en reddit, tendrá que esperar unos días hasta que la batería se estabilice y pueda recoger datos más precisos de la autonomía.

Toda una locura y ganas por tener un móvil en mano del perfil del Galaxy S10+ para que se pueda olvidar uno de cargarlo en días. Ni nos imaginamos cuanto podría durar si pone el móvil en modo de ahorro de batería.