Riot Games anuncia Valorant Mobile: los creadores de League of Legends van a por todas

14 millones de jugadores disfrutan mensualmente de Valorant, el shooter de Riot Games que finalmente hará su llegada a Android como Valorant Mobile. Lo ha anunciado hace unas horas los creadores de League of Legends.

Un League of Legends que lo tenemos muy presente en Android y que está demostrando que sus creadores van a por todas a por el gaming desde un móvil. Si sabemos que incluso en los próximos Samsung Galaxy tendremos 'Ray Tracing', podemos entender mejor por dónde va todo.

Valorant en tu móvil Android

Hace justo un mes anunciamos desde estas líneas la llegada de Valorant Mobile en Android. Y es ahora cuando los creadores de League of Legends: Wild Rift han anunciado su llegada a los móviles.

Valorant

No son pocos los estudios que se están abalanzando hacia los juegos para móviles, ya que incluso tendremos Battlefield Mobile en 2022. Riot Games tampoco es que haya dado más detalles sobre el timeline y el desarrollo de Valorant.

El shooter Valorant

El objetivo de Riot Games es expandir Valorant a más jugadores y hacerse con un nombre en el competitivo segmento de los shooter desde los PCs y las consolas. De momento lo están consiguiendo y la idea es acercar su shooter a los jugadores que disfrutan de sus juegos favoritos desde un móvil.

Queda bien claro que después del gran éxito que están cosechando con la versión mobile de League of Legends, y otros tantos juegos publicados como Legends of Runeterra, su juego de cartas, no nos extraña que Valorant Mobile aterrice en un móvil Android.

Valorant

Si la tecnología avanza a pasos agigantados para que incluso podamos tener trazado de rayos en un Samsung Galaxy, se puede entender que cada vez veamos mejores juegos y de mayor tamaño. No solamente 'spin off', sino juegos que sean capaces de sustituir a los grandes nombres de los PCs y consolas.

Sea como fuere, tendremos Valorant Mobile en Android para disfrutar de su shooter en primera persona donde nos podremos enfrentar a otros jugadores para demostrar nuestras habilidades.