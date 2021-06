Xiaomi derrota a Samsung en Amazon España en los móviles más vendidos

Cuando Xiaomi llegó en 2017 a España lo hizo con cierta cuota de mercado ya presente. Sí, había tantos usuarios que importaban sus móviles que, sin estar oficialmente, la compañía de Lei Jun ya era conocida en nuestro país.

En aquel momento Samsung y Huawei se disputaban la gama media y en 2021, con el veto de Estados Unidos a la firma de Richard Yu, es Xiaomi la que está devorando este segmento.

Una forma muy clara de verlo es mirando los móviles más vendidos en Amazon España. En el Top 10 sólo hay un modelo de Samsung, pero es que en el Top 20 sólo hay tres.

Lista de los 10 móviles más vendidos de Amazon España

En el listado de Amazon hay muchos repetidos porque se venden a través de diferentes tiendas, pero incluso así superan las ventas de otros modelos.

Como veis, sólo aparece un Samsung en novena posición, el Samsung Galaxy A21s, un terminal de entrada que ni es especialmente conocido.

A mediados de 2020 empezamos a ver los primeros adelantamientos de Xiaomi a Samsung en cuota de mercado, en algunos trimestres, y esa tendencia se consolida en 2021.

Como he mencionado alguna vez, no sería de extrañar que Xiaomi alcanzara una cuota de mercado del 50% en España dentro de unos años si no hay nada que haga cambiar estas tendencias.