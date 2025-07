QUIJOTE. “Quiso escribir un segundo Don Quijote, en el que el enciclopedista de las Luces y la mitología ‘ilustrada’ de La flauta mágica hacen las veces de los libros de caballerías”. Estas palabras se refieren a Jan Potocki (1761-1815) y forman parte del prólogo de Marc Fumaroli a la edición de Manuscrito encontrado en Zaragoza de Acantilado.

A continuación, el historiador y pensador francés remacha las semejanzas entre la obra cervantina y la del ilustrado aristócrata polaco: “La topografía española, a menudo voluntariamente fantasiosa (cuando su autor, infatigable viajero, conocía bien España), confirma la toponimia de los itinerarios del caballero de la Mancha: la España andaluza del Manuscrito no responde a la geografía, es el mismo territorio islamo-católico en el que Cervantes había puesto a prueba la creencia y las virtudes de su héroe”.

Las insólitas, picarescas, eróticas, mágicas, guerreras, fantásticas y errantes aventuras de Alfonso van Worden, oficial de la guardia valona, ideadas y elaboradas en francés por Potocki entre 1794 y 1810, vuelven a la palestra a cuento de los excepcionales actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Wojciech Jerzy Has (1925-2000), quien llevó magistralmente a la pantalla El manuscrito encontrado en Zaragoza en 1965.

BUÑUEL. A iniciativa de Ava Arts Foundation y en colaboración con diversas entidades polacas y españolas, una retrospectiva de catorce películas del singularísimo cineasta de Cracovia se ha podido ver en Filmoteca Española y, después de proyecciones y actos que ya han tenido lugar en Oviedo y Santa Cruz de Tenerife, todavía quedan por celebrarse, hasta noviembre, nuevas sesiones en Santander, Valencia, Zaragoza y Sevilla.

El manuscrito encontrado en Zaragoza fue una revelación y se estrenó en España en 1968 bajo el paraguas del cine de Arte y Ensayo. No está actualmente en ninguna plataforma, quedan por ahí restos de lejanas ediciones en DVD, pero el próximo 21 de julio, años después de la restauración financiada por Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y el músico Jerry García, esta película irrepetible, de más de tres horas, que entusiasmó a Luis Buñuel, va a aparecer en Blu-ray. Todo un acontecimiento. Sobre el libro y la película existe un amplio estudio de Diego Moldes, publicado por Ediciones Calamar en 2009.

POLONIA. Siempre interesado por los relatos itinerantes y viajeros, por las adaptaciones literarias y por el tratamiento del tiempo, Wojciech Has, con una imaginería potentísima y un estilo narrativo muy diferenciado, salió más que airoso del reto casi imposible de adaptar y condensar las sesenta y una jornadas –agrupadas en seis decamerones– y las peripecias de decenas de personajes de la descomunal novela de Potocki.

La difuminación en el recuerdo de las películas de Wojciech Has no nos puede hacer olvidar no solo su fortísima personalidad, sino las décadas de oro, entre los años 50 y el nuevo milenio, aproximadamente, que vivió internacionalmente el cine polaco en torno a la Escuela de Lodz –que Has llegó a dirigir– con cineastas como él mismo y Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Zanussi, Roman Polanski o Krzysztof Kieslowski, cuyas películas, por cierto, se solían difundir con el maravilloso y único en Europa arte del cartelismo polaco.

Y es que Polonia, un país maltratado por una historia atroz, ha tenido siempre, entre la tradición y la vanguardia, una fuerza cultural –literaria, teatral, pictórica y musical– enorme que dio base y cobertura al cine polaco. Sin ir más lejos, amén del sustento de la novela de Potocki, la música de El manuscrito encontrado en Zaragoza se debe nada menos que a Krzysztof Penderecki.

No hace falta decir que el reencuentro con la película de Has es una ocasión que pintan calva para leer o releer con gozo la novela de Jan Potocki, obra cumbre, sin exagerar un pelo, de la historia de la literatura universal.