¿De qué está hecha la literatura?

Muy sencillo. “La literatura está hecha de literatura”, sostiene Javier Cercas entrevistado por Patricio Zunini (Infobae). “Los escritores nos construimos en diálogo con otros escritores; con unos poquitos vivos y la mayoría muertos (...) Alguien que no está en diálogo con la tradición, que no está en diálogo con otros libros, no puede escribir buenos libros. Borges es el paradigma de eso, ¿no? La literatura de Borges está visiblemente hecha de literatura”.



El escritor, que ha publicado No callar, define la literatura como “una forma de vivir de una manera más rica, más intensa y más compleja”. “¿Hay algo más útil que eso?”, se pregunta. “La literatura, decía Alfonso Reyes, es un depósito de experiencia (...) La literatura nos permite intentar entender el mal, que es la única forma de combatirlo”.



El cine está hecho de muchos elementos. Directores como Javier Fesser creen que uno de los más esenciales son los personajes. “Cuando has visto personajes que, como en Campeonex, tienen tanta verdad, no quieres ver otra cosa, y da pereza ver a un profesional intentando emularlo”, explica a Alberto Corona (elDiario.es). “A mí me alucina Forrest Gump y el trabajo de Tom Hanks –confiesa el director–. Pero hoy no paro de pensar en cómo habría sido Forrest Gump si Robert Zemeckis hubiera hecho un casting para encontrar un actor con una circunstancia similar a la de su personaje. Habría sido una película completamente diferente”.

“Quiero llegar a gente en mis antípodas ideológicas”, Fernando León de Aranoa En la misma línea, se pronuncia Fernando León de Aranoa: “lo más importante y lo que hace que el espectador realmente conecte con la historia son los personajes”. “El retrato humano me gusta mucho –aclara a Lucía Tolosa (Ethic)–, y creo que, si tienes unos buenos personajes, y por tanto buenos actores, la mayor parte del trabajo está hecho. Yo solo soy un mediador que los impulsa”. Por cierto, el director de El buen patrón “aborrece” que etiqueten su cine como social. “No quiero que metan mis guiones en un cajón que solo pretende interesar a un determinado tipo de gente muy politizada. Quiero llegar a gente en mis antípodas ideológicas”.



La escultora Susana Solano, entrevistada por Ana Fernández Abad (S Moda), observa en el mundo del arte “una tendencia al espectáculo, a la grandeza”. “Las cosas yo no las veo así”, explica la artista que expone en el CA2M de Móstoles 12 de sus primeras obras. “Cada cosa tiene una medida. Los jóvenes tendrían que buscar hacia ellos mismos, pero intentan ser originales, dicen ‘mirad, esto no lo ha hecho nadie…’, pero los tiempos han cambiado y entiendo que a veces tienen que defenderse de otra manera (...) La exposición a las redes sociales y el mundo online –concluye– interfieren en la creación”.



Más crítico se muestra el músico Enrique Bunbury, que vuelve al trabajo tras un grave problema con la voz. "La vida es lo que ocurre mientras no tenemos el teléfono móvil en las manos –relata a Fernando Navarro (EPS)–. Vas en el metro, en el autobús, en el taxi o estás en la puerta de embarque del avión y dejas de pensar porque estás con el móvil. En estos tiempos, va desapareciendo el concepto pensar. Conforme vayan pasando los años, iremos viendo las víctimas de la tecnología". Y, con cierta ironía, añade que "el problema de una clínica de desenganche de los móviles es que puede servir de poco, porque es difícil volver a la sociedad cuando toda la sociedad está en ese enganche". "En el mundo del arte hay una tendencia al espectáculo, a la grandeza", Susana Solano P. S. Pío Caro-Baroja, humanista y custodio de la prolija herencia de su familia, no se siente cómodo en el mundo actual. "Soy un férreo defensor del mundo analógico –confiesa a Carlos Moreno (La Voz de Tomelloso)–, del mundo tradicional del papel y detractor de las amenazas que ha supuesto para ese mundo la llegada de las pantallitas y lo digital, que nos han adentrado en un proceso de borrado absoluto de nuestra identidad, algo que me da mucha pena (...) Hoy en día la cultura se está convirtiendo en algo marginal. La gestión cultural que se hace hoy día, en la gran mayoría de los casos, está vacía de contenido. Solo se busca crear la noticia, el impacto, mucho humo o un miserable tuit, pero detrás de eso no hay absolutamente nada".