'Vida ávida': la palabra y la muerte reunidas en el legado poético de Ángel Guinda

En 1981 Ángel Guinda (Zaragoza, 1948-Madrid, 2022) publicaba Vida ávida, título que vuelve ahora, tras la muerte del poeta, para dar nombre a su poesía reunida, un conjunto que dejó preparado el propio Guinda, lo que supone algunas supresiones y no escasas correcciones. Completa el volumen una serie de poemas que se publicaron póstumos.

Vida ávida Ángel Guinda Olifante, 2025. 704 páginas. 30 €

Guinda –de quien está disponible la biografía Las claves de lo oscuro de J. Benito Fernández (Olifante), un trabajo exhaustivo y minucioso–, comenzó como poeta en 1972 con La pasión y la duda y fue escritor prolífico al que se deben, además de su poesía, algunos ensayos, varios manifiestos y también traducciones de Cecco Angioleri o Teixeira de Pascoaes entre otros.

La muerte es tema recurrente y presente ya desde sus inicios. De ahí “Nací matando”, porque su madre murió en el parto. Y se diría que es la materia de la escritura: “Esta mesa es el dolmen donde traduzco la muerte”.



No sorprende así que acabe reapareciendo en el último de los poemas de este volumen: “Cuando me veas dormido / en la fotografía, dentro del ataúd”. Pasajes que muestran cómo su obra poética está íntimamente ligada a su vida, una vida ávida, intensa, ligada al goce, al deseo y al amor.

Recorre su obra una proclama por la libertad y la rebelión. Su palabra está ligada a la ética. Para la utilidad de la poesía se ha de escribir en un lenguaje claro y así es en la obra de Guinda, al tiempo que son característicos neologismos como “Extraña” por España.



Mayoritariamente en verso, esta obra incluye poemas en prosa y aforismos, forma breve que aparece en algunos libros y en todo Breviario, además de los poemas mínimos de Toda la luz del mundo.



Poemas de una fe inquebrantable en la palabra: “Poesía, poesía, / realidad que no me engaña”. Goce garantizado en la lectura.