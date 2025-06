'Devoción por las costumbres de los pájaros': infancia, deseo y lucidez en la poesía de Mario Campaña

Esta nueva entrega de Mario Campaña (Guayaquil, Ecuador, 1959, aunque instalado en España desde hace años), la primera desde la aparición de su Poesía reunida en 2018, es un libro de postrimerías, pero que mira una y otra vez hacia un pasado que aloja retrospectivamente las semillas del desastre.

Devoción por las costumbres de los pájaros Mario Campaña Dilema, 2025. 80 páginas. 96 €

No se trata de una edad de oro ni de un tiempo dulcificado por la nostalgia, sino de un lugar colectivo que los “excesos del alma” estropearon antes de tiempo: “Esta es nuestra herencia: / la configuración de un pez raro”. A estas alturas, la lucidez obliga a hacer recuento y asumir la cuota de error que a uno le corresponde: “Ya no aprenderé a vivir. / No rivalizaré con la armonía / y el bien”.

Devoción por las costumbres de los pájaros oscila entre dos escenarios, dos paisajes: por un lado, el mundo feraz de la infancia y la juventud, la casa de la madre, el bosque primigenio, “mi país, que no tiene umbrales”; por otro, el mar, que es solaz y testigo, que es el mar del origen pero también ese viejo y cansado Mediterráneo que incita a la reflexión y ofrece consuelo.

El largo poema inicial junta estos paisajes en una alucinación controlada que marca el tono del conjunto: “A la vera del mar en la hamaca dormito. / Una aldea despierta en mi cabeza, / una multitud con brazos encendidos”.



Los ecos de los maestros –Dante, Eliot, Baudelaire– van suturando un decir que se confiesa en tiempo de descuento, listo para examinarse ante el espejo.



Y en el centro del libro, otro gran poema extenso, un diálogo vivaz con la figura de una Lidia que encarna –espectral– la pervivencia del deseo: “adiós, Lidia, nos despertemos / amanezcamos / lo leí en un sueño”. Campaña ha escrito un libro denso y decantado a la vez, capaz de iluminar con palabras certeras los hangares baqueteados de la estación término.