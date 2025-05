Luis Alberto de Cuenca, Premio Reina Sofía de Poesía: "Escribo para comunicar, no solo para intelectuales"

El poeta Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) ha sido galardonado con el XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más prestigioso en el ámbito de la poesía en español y portuguesa. Dotado con 42.100 euros, lo convocan Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca. El poeta se ha impuesto así a otros 64 candidatos de trayectorias "largas e intensas" con su obra "clara y precisa de mirada crítica", según ha destacado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.

Minutos después del anuncio del premio, el poeta nos atiende al teléfono, todavía "nervioso y emocionado". Cuando lo han llamado para comunicarle la noticia, se encontraba en la librería Opar, ubicada en el número 94 de la madrileña calle Alcalá. Cercana a su casa, acude habitualmente porque se trata de una librería especializada en literatura fantástica, una de sus debilidades.

El autor de Cuaderno de vacaciones, libro publicado en Visor y reconocido con el Premio Nacional de Poesía en 2015, conserva en su hospitalaria biblioteca una primera edición de Drácula y otra de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Sin embargo, lo que ha seducido al jurado del Premio Reina Sofía ha sido su poesía de línea clara, y sin embargo pletórica de alusiones culturalistas. Los ecos de la memoria, la mitología, el amor en sus distintas variables, el respeto a las formas clásicas en su escritura, los versos grecolatinos, la ironía y el humor son algunas de las marcas más distintivas de su obra poética.

"Dentro de la literatura española, es una poesía con mucho recorrido", reivindica en El Cultural. Y añade: "Muy directa, muy sencilla de disfrutar, con vocación de comunicar para todos, no para una minoría selecta. Mi poesía es abierta, no hermética, y yo pretendo ser portavoz de lo que sienten casi todos, no solo unos cuantos intelectuales", afirma.

En una entrevista reciente en El Cultural, con motivo de la publicación del libro El secreto del mago (Premio Jaime Gil de Biedma 2023), De Cuenca dejaba clara su posición ante la poesía: "Hay que huir de la sensiblería y de la cursilería melancólica, pero creo que el sentimiento hondo y el dolor sí que tienen que aparecer en el poema".

Respecto al eterno debate entre las formas clásicas y las experimentales, "siempre he defendido que la poesía es sobre todo comunicación y que si no comunica, malo", dijo. Incluso "creo que la poesía de línea clara empezó a aplicarse como concepto a partir de mis libros", añadió. En este sentido, "si lo único que buscas es la ruptura a toda costa, te acabas convirtiendo en un conservador. Al final, lo que haces es cambiar los cromos de la tradición por los cromos de la vanguardia, que no deja ser otra tradición".

Así y todo, "no busco tanto la perfección en el poema como la apertura a mundos imaginarios. La literatura es algo que construimos para redimirnos de la existencia diaria, de la conciencia de la muerte y de ese tipo de cosas cotidianas. Eso es lo que nos salva", expresó.

De Cuenca dirigió la Biblioteca Nacional de 2000 a 2004 y ocupó el cargo de Secretario de Estado de Cultura durante la segunda legislatura de José María Aznar. Su trayectoria está jalonada por colaboraciones con bandas como La Orquesta Mondragón y músicos como Loquillo, que pusieron música a sus versos.

También este miércoles se celebrará en el Auditorio de la Galería de Colecciones Reales la XXXVI Velada Poética, un acto que incluirá un recital poético coordinado por Francisca Noguerol Jiménez y contará con la participación de la premiada el año anterior, Piedad Bonnett, así como de los poetas Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Juan Antonio González Iglesias, catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca. Se editará un poemario antológico, jornadas académicas y estudio de su obra a cargo de un profesor de la Universidad de Salamanca.

En ediciones anteriores, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana ha recaído en figuras de la talla de Olvido García Valdés, José Hierro, Mario Benedetti, Gioconda Belli, Raúl Zurita, Ana Luísa Amaral o Joan Margarit. El objetivo del galardón es reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de España e Iberoamérica.