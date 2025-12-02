El Festival de Cómic de Angulema cancela su edición de 2026 tras el boicot del sector por una violación

El Festival Internacional del Cómic de Angulema, el más importante del mundo en su especialidad, no celebrará en 2026 su edición número 53. Así lo ha anunciado 9e Art+, la empresa organizadora, que ha sufrido un boicot por parte de los autores y editores del llamado noveno arte.

"La edición 2026 del festival no puede materialmente desarrollarse en condiciones adecuadas", explicaban los responsables del festival en un comunicado tras meses de especulaciones.

La organización 9e Art+, dirigida por Franck Bondoux, lleva años enfrentada con los principales actores del sector, que la critican por haber convertido un evento de interés colectivo en un instrumento bajo control de la empresa privada, lo que rompe con el espíritu original del festival.

También se ha acusado a 9e Art+ de opacidad financiera, de priorizar los intereses comerciales sobre los culturales y profesionales y de "brutalidad" en la gestión de los recursos humanos.

De hecho, la gota que colmó el vaso en el enfrentamiento entre autores y editores con la empresa dirigida con mano de hierro por Bondoux fue el despido de una trabajadora que durante el certamen de 2024 denunció haber sufrido una violación en el contexto del festival, con el objetivo de silenciar el incidente.

Tras la retirada de los autores y posteriormente de los editores, los financiadores públicos del festival instaron a la empresa hace diez días a "sacar las conclusiones que exige esta realidad" de boicot de todo el sector, descontento profundamente con 9e Art+.

"Esta situación no es en absoluto resultado de una decisión de la empresa 9e Art+, sino de una decisión unilateral tomada sin consulta por los financiadores públicos, que ha interferido constantemente en la gestión privada por su deseo de derrocar al organizador histórico", afirmó en el comunicado la sociedad privada.

La compañía, que organiza desde 2007 la que es una de las mayores citas mundiales del cómic, ya comunicó el parón de los preparativos del certamen a varios de sus socios el pasado 27 de noviembre en un correo electrónico que se filtró a la prensa.

Hasta la fecha, 9e Art+ había rechazado la posibilidad de que la edición de 2026, prevista entre el 29 de enero y el 1 de febrero, no fuese a celebrarse, a pesar de la llamada generalizada al boicot por parte de los autores y de las dudas manifestadas por buena parte de las grandes editoriales del cómic de Francia, que junto con Bélgica es una de las grandes potencias del noveno arte a nivel mundial.

El descontento también escaló a raíz de la renovación de la licitación de organización concedida a esa empresa a partir de 2028, si bien ante las críticas se decidió que debería trabajar en coordinación con el organismo público Ciudad Internacional del Cómic y la Imagen (CIBDI).

Hace casi tres semanas, a raíz de la oposición frontal manifestada por las grandes firmas del cómic mundial, el festival se plegó a invalidar el resultado de esa licitación y anunció que la participación de 9e Art+ no se renovaría más allá del contrato actual, que termina en 2027.

La medida, sin embargo, no fue suficiente para aplacar la que ya es la mayor crisis de este festival en su historia desde su fundación en 1974, ya que las dos próximas ediciones seguían sobre el papel en manos de 9e Art+.

Las protestas contra 9e Art han estado apoyadas por autores tan destacados como Art Spiegelman, Posy Simmonds o Anouk Ricard, ganadora del Gran Premio del festival en 2025.

Tras el anuncio de la suspensión del festival, ya se han puesto en marcha varias alternativas: medio centenar de autores pretenden crear un evento paralelo en París y un grupo de editores está organizando un festival alternativo en Marsella.