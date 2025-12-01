Jordi Giol gana el Premio Fnac-Salamandra Graphic con 'Eslabón débil', un cómic sobre la precariedad urbana
El autor recibirá 20.000 euros para desarrollar esta obra sobre una vecina del Raval que decide apuntarse a un insólito torneo de boxeo para salir adelante.
La edición número 19 del Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac–Salamandra Graphic ya tiene ganador. El ilustrador Jordi Giol (Barcelona, 2002) ha obtenido el galardón gracias a su debut en el cómic, titulado Eslabón débil.
La obra, que aborda temas como el desorbitado precio de la vivienda, la presión inmobiliaria y la gentrificación, "ha conquistado al jurado por su capacidad de combinar realismo social, sensibilidad narrativa y una mirada íntima en el entorno de la precariedad urbana contemporánea".
Eslabón débil cuenta la historia de Teresa, una mujer que ronda los 60 años y vive desde hace décadas en el barrio del Raval de Barcelona. Comparte un piso humilde con sus dos hijos adultos, quienes, como tantos jóvenes de su generación, encadenan trabajos precarios y oportunidades truncadas.
La familia intenta salir adelante en una ciudad marcada por la crisis, la presión inmobiliaria y unos alquileres que parecen expulsar a quienes llevan toda la vida en un mismo lugar.
En ese entorno cada vez más hostil, Teresa se convierte en el pilar silencioso de su hogar, sosteniendo a los suyos mientras observa cómo el barrio que conoce se transforma a una velocidad que no siempre puede asumir.
Agotada por una rutina que no deja margen para la esperanza, y movida por un impulso tan desesperado como valiente, decide apuntarse a un insólito torneo de boxeo.
Lo que comienza como una idea descabellada se convierte en una posibilidad real: un premio económico que podría cambiar el rumbo de sus vidas.
A través de esta premisa, Eslabón débil retrata la lucha diaria de tantas familias que intentan resistir, al mismo tiempo que explora la dignidad, la fuerza y el coraje de una mujer dispuesta a pelear —literal y metafóricamente— por un futuro mejor.
El jurado, compuesto por Noelia Ibarra (codirectora de la cátedra del cómic de la Universidad de Valencia), Paco Roca (dibujante y autor de cómic, Premio Nacional del Cómic en 2008), Javier Olivares (autor Premio Nacional del Cómic en 2015), Gemma Xiol (directora editorial de la división de Infantil, Juvenil y Cómic de PRHGE), Darío Ochoa (responsable de comunicación en Fnac Madrid) y Catalina Mejía (directora literaria de Salamandra Graphic, con voz pero sin voto), ha elegido la obra de Giol por "la fuerza de su retrato social, el carisma de su protagonista y el modo en que utiliza el lenguaje gráfico para dar voz a quienes quedan invisibilizados en las grandes ciudades".
El autor recibirá 20.000 euros para la realización del proyecto y la obra será publicada en Salamandra Graphic a finales de 2026.
Además, Fnac organizará una exposición itinerante de bocetos y originales en varias de sus tiendas durante un año. A esta edición se han presentado 72 proyectos, tanto de autores nacionales como internacionales.