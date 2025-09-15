Candela Sierra gana el Premio Nacional del Cómic 2025 por su obra 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'

Viñetas de 'Lo sabes aunque no te lo he dicho', de Candela Sierra (editorial Astiberri)

Candela Sierra ha sido galardonada con el Premio Nacional del Cómic correspondiente al año 2025, a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado Lo sabes aunque no te lo he dicho, obra publicada por la editorial Astiberri, porque “es una obra que da peso a la idea a través del recurso narrativo y gráfico. Desde el humor y un cierto regusto ácido y punzante, Candela Sierra indaga en los problemas de comunicación cotidianos, poniendo el foco en la superficialidad de las relaciones, cierta miseria moral que, a veces, nos lleva a comportarnos como ovejas de un rebaño".

También se destaca que "la magistral y equilibrada narrativa hace imposible abandonar la lectura de estas pequeñas historias geniales, a veces absurdas, aunque dolorosamente verosímiles”.

Asimismo, el jurado ha destacado de la autora “su mirada fresca y excitante en la forma de entender el cómic y la habilidad para reflejar un afiladísimo análisis de nuestra sociedad sacando todo el jugo a la riqueza expresiva que ofrece el noveno arte”.

En este sentido, podemos ver en la obra a personajes que se enfadan por fallos de rácord, cortan por elipsis o desaparecen detrás de bocadillos ególatras, en una paleta cromática muy personal que bebe de influencias como la de Brecht Evens.

Candela Sierra, junto a la portada de su cómic 'Lo sabes aunque no te lo he dicho', galardonado con el Premio Nacional del Cómic 2025. Diseño: F. D. Q.

Esta es la segunda obra larga de Candela Sierra, que ya estuvo nominada con este mismo cómic al premio Miguel Gallardo a la autora revelación del Cómic Barcelona y ganó el premio Autora Emergente de ACDCómic.

El premio reconoció en su pasada edición a Bea Lema, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Max, Paco Roca, Ana Penyas, Borja González, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner y Laura Ballester, Rayco Pulido y Miguelanxo Prado, entre otros.

Una página de 'Lo sabes aunque no te lo he dicho', de Candela Sierra (Astiberri)

Candela Sierra (Ronda, 1990) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, con estancias en la Académie Royale des Beaux-Arts de Bruselas y en la Université Laval de Quebec. Fue residente de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba y estudió un máster especializado en cómic, en la Escuela Europea Superior de la Imagen de Angoulême (Francia), ciudad en la que también disfrutó de una residencia de creación de la Maison des Auteurs.

Ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Valencia de Novela Gráfica con Rotunda, y el Premio Filmin y Premio a la mejor película de animación del festival Notodofilmfest con Lingua et Veritate.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Como vocales han actuado Ulises Ponce López, propuesto por la Asociación de Autores de Cómic de España (AACE); Mikel Santos Martínez (Belatz), por la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP); Rafael Arias García, por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL); Francisco Javier Serra Recio (Xavi Serra), por la Asociación de los Críticos y Divulgadores de Cómic de España; y Ester Salguero Amaya, por la Asociación de Autoras y Autores Profesionales de Cómic de España (APCómic).

Una página de 'Lo sabes aunque no te lo he dicho', de Candela Sierra (Astiberri)

También han formado parte del jurado Sara Jornet Blasco (Sara Jotabé), por la Asociación Sectorial del Cómic; Alfonso Albacete Carreira, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; María del Mar Corral Martínez, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Graciela Padilla Castillo, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; María Medem Pérez, por el Ministerio de Cultura; y Bea Lema, autora galardonada en la convocatoria anterior.