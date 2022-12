Precariedad milenial y viñetas experimentales: nueve autoras que están revolucionando el cómic

Hasta hace bien poco, al universo del cómic le sobraba testosterona. Hoy el paisaje es distinto. En los últimos años ha crecido considerablemente el número de autoras y de lectoras, y una nueva ola de autoras jóvenes, con rasgos e intereses comunes, capitanea la vanguardia del noveno arte. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) ha querido hacerse eco de esta nueva realidad con la exposición Constelación gráfica, que muestra el trabajo de nueve de ellas, aunque son muchas más las que iluminan este firmamento.

La comisaria de la exposición es la editora e investigadora Montserrat Terrones, que ha aprovechado la oportunidad brindada por el CCCB para dar visibilidad a las más innovadoras. Las elegidas han sido Bàrbara Alca, Marta Cartu, Genie Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid, Conxita Herrero, María Medem, Miriampersand y Roberta Vázquez.

“Lo más importante en su obra es la experimentación en la parte formal, que tiene más peso que el relato”, señala Terrones. Las propuestas de estas autoras, que suelen dedicarse también al diseño gráfico y a la ilustración, a menudo desbordan los cánones de la narración secuencial y se aproximan al arte contemporáneo.

Aunque lo más destacado es la experimentación formal, también hay puntos en común en los temas que abordan: los problemas y ansiedades de la generación milenial, desde la precariedad laboral —algo que afecta especialmente a los autores de cómic— a la perenne sensación de incertidumbre ante el futuro de “la generación más preparada de la historia”, esa frase hecha y tan desgastada que ya suena a pitorreo.

Roberta Vázquez, Bàrbara Alca y Conxita Herrero son las que más reflejan en su trabajo “el malestar milenial” a través del costumbrismo, la ironía y el humor. Vázquez, autora de ¡Socorro! y de unos personajes inverosímiles (un pimiento, una rosquilla o un cucurucho de helado) que viven aventuras delirantes a lo Simon Hanselmann, es la que, en opinión de la comisaria, tiene “un discurso más político”, mostrando sobre todo “la precariedad laboral y la ansiedad que genera la incertidumbre permanente”.

Roberta Vázquez: 'Autorretrato', 2020. Cortesía de la autora

Alca, autora de Pizzachica y las lloronas y Llámame feminazi, “también habla de la precariedad de las relaciones sentimentales y del amor líquido” en nuestra época, mientras que Herrero —ilustradora, poeta, música y autora de Gran bola de helado— opta por “un costumbrismo más intimista” con el que aborda “la incomunicación en un mundo hiperconectado”.

Como la mayoría de las creadoras reunidas en la exposición, Miriampersand también es diseñadora gráfica e ilustradora freelance. Es autora de la serie Internet sublime, protagonizada por una chica-cocodrilo, y ha colaborado con numerosos medios, incluido The New York Times. Un hito conseguido también por su compañera de generación María Medem, autora revelación del Salón del Cómic de Barcelona de hace tres años que publicará en febrero su próximo trabajo, Por culpa de una flor, editado por Apa-Apa Cómics y Blackie Books.

Miriampersand: 'Adoration: Chapter 2 - Rats', 2022. Cortesía de la autora

Nadia Hafid, autora de El buen padre y Chacales (ambas en Sapristi), también ha llamado la atención más allá de nuestras fronteras. Ha colaborado también con The New York Times, así como The New Yorker y The Washington Post.

Ana Galvañ, que también ha colaborado con las publicaciones anteriores, no es ni mucho menos una recién llegada. Con una trayectoria consolidada a sus espaldas, ha sido publicada por Fantagraphics, editorial por antonomasia del cómic de autor estadounidense, y por Vértigo, filial de la todopoderosa DC. Su último trabajo es Tarde en McBurger’s (Apa-Apa Cómics).

Ana Galvañ: 'Efecte Fujiwhara', cómic para la sección “Gràfica Radiant” del diario 'Ara', 2019. Cortesía de la autora

Genie Espinosa, autora de cómics y muralista, trabaja para publicaciones editoriales y marcas como Apple, Sony, Nike o Spotify. En 2021 causó sensación con su primera novela gráfica, Hoops, y entre sus últimos trabajos destaca la portada del sencillo Mafiosa, de Nathy Peluso.

Por último, Marta Cartu es autora del cómic Hola, Siri y ha participado en exposiciones colectivas como Cómic. Sueños e historia, en CaixaForum.

Ferias de autoedición, el caldo de cultivo

“Tenía muy claro que era importante que el visitante de la exposición conociese cómo es el ecosistema del cómic para entender qué ha cambiado en él y qué circunstancias se han dado para que aparezca esta generación de autoras”, afirma Terrones. “Llevo veinte años en este mundo y cuando yo empecé las mujeres brillaban por su ausencia. Los festivales de autoedición y los fanzines han permitido que estas autoras nazcan, crezcan, se conozcan, cooperen y empiecen a surgir cosas”. Esto se traduce en la exposición en una sección que recrea ese ecosistema —eminentemente barcelonés— de publicaciones autoeditadas y ferias como GRAF, Gutter Fest, Tenderete, KBOOM! o Libros Mutantes—, y también se habla de nuevos editores —como el citado sello Apa-Apa Cómics— y librerías —como Fatbottom— afines a esta manera artesanal y vanguardista de entender el cómic.

Esta ola de autoras no surge de la nada: a lo largo de la exposición se mencionan los antecedentes que han propiciado su surgimiento, como los ejemplos rompedores y fundacionales de Julie Doucet en el ámbito del cómic de autor estadounidense y el de Marjane Satrapi y su Persépolis en el europeo; o el influjo del manga a partir de los años 80, que con su amplio abanico de subgéneros potenció la afición femenina al cómic y despertó vocaciones —aunque ninguna de estas nueve autoras refleje en su trabajo influencias del manga—. Además se establecen paralelismos con otros autores contemporáneos que han plasmado también las inquietudes de la generación milenial, como el australiano Simon Hanselmann.

Sección de la exposición en la que se recrea una habitación milenial. © CCCB, Xavi Torrent, 2022

Una exposición de cómic diferente

Si las autoras de Constelación gráfica destacan por su experimentación formal, esta no podía ser una exposición de cómic al uso basada en reproducciones y originales colgados en las paredes —que los hay—, sino que apuesta también por la experimentación. Para ello, se encargó a cada autora que concibiera una instalación. Así, podremos “hacer match” con los monstruos de Cringer, la parodia de las aplicaciones de citas creada por Bàrbara Alca, jugar con los personajes de Roberta Vázquez en un juego de tablero o cruzar una puerta dimensional ideada por Miriampersand.

Además, hay una sección que escenifica el mundo de los festivales de autoedición y los fanzines al que pertenecen las autoras, y otra que hace lo mismo con el contexto de incertidumbre milenial en el que suelen desenvolverse: una habitación alquilada en un piso compartido.

Pioneras del underground, en el Reina Sofía Un buen contrapunto a esta exposición del CCCB es el programa Autoras de cómic underground en España que organiza el Museo Reina Sofía, con el objetivo de "recuperar y visibilizar" a autoras históricas como Montse Clavé, Ana Miralles, Núria Pompeia o Mariel Soria, a través de un taller coordinado por la ilustradora Yeyei Gómez y una mesa redonda en la que participarán algunas de autoras de aquella generación: Isa Feu, Marta Guerrero, Laura Pérez Vernetti y Marika Vila.

