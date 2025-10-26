'Auge y caída del conejo Bam', de Andrés Barba: una fábula 'orwelliana' que retrata con agudeza la actualidad

Un vistazo panorámico a la decena de libros narrativos de Andrés Barba (Madrid, 1975) desvela una notable dispersión temática y formal.

Auge y caída del conejo Bam Andrés Barba Anagrama, 2025. 171 páginas. 18,90 €

No es corriente encontrar en un mismo autor un relato de adolescencia, una historia de las relaciones humanas con un caballo, una vanguardista aleación de texto e imagen o un retrato literario del pionero arquitecto Guastavino.

Semejante variedad se amplía más ahora con una narración fabulística, según lo sugiere ya el propio título, Auge y caída del conejo Bam.



Al igual que en una antiquísima tradición que se remonta a Grecia con Esopo y queda cerca de nuestros días con Orwell y su emblemática Rebelión en la granja, Barba le da el papel protagonista a unos animales, unos conejos, cuya historia pone en boca de uno de ellos.

Un tal Copito cuenta la trayectoria de Bam, un retorcido líder carismático al que él siguió y de quien se convierte en minucioso fedatario, algo así como el juglar que hace el cantar de gesta (desilusionado) de un (presunto) héroe épico que presidió una época inaugural, una “edad dorada”, y atisbó un futuro halagüeño.



Apoyado en un buen aparejo imaginativo, Barba presenta un amplio repertorio de estampas y peripecias conejiles.

Señala la exposición al mundo del joven gazapo, lanzado a la intemperie de la vida “por aquellos que sin duda le quieren”; dibuja cálidas relaciones de amistad con algunos congéneres; constata la existencia de sujetos superiores, “los mejores de entre nosotros”, ocupantes de “grandes galerías privilegiadas” en la “Gran Madriguera”; describe la virguería arquitectónica de la guarida subterránea y su estratificación social; con resonancias bíblicas detalla el acto bautismal de dar nombre a los miembros del clan; constata los peligros que acechan a estos desvalidos mamíferos y refiere la amenaza de las comadrejas y el enfrentamiento con los destructivos topos (una conejomaquia, por decir al modo lopesco).

Por otra parte, exultantes frenesís copulativos animan la historia.

Todo ello tiene una inevitable dependencia de emular a escala irracional la realidad humana con la transparente intención de construir una alegoría.

El foco de la parábola es el conejo Bam, en quien Barba muestra, desde la óptica del receloso rapsoda, los engaños que se atribuyen a gentes de dudosa solvencia, las falsas apariencias que encubren ciertos liderazgos de masas, el discurso racional que camufla el simple autoritarismo y las tonterías expuestas con ínfulas de pensamiento profundo (tiene buen acierto Barba al anegar el libro con expresiones sentenciosas y cabalísticas que evidencian la manía actual de favorecer la retórica sobre la verdad, de rendir culto al eslogan y de camuflar la mentira).



Sobre la malla anecdótica de Bam y sus fraudulentas quimeras, la novela va sembrando abundantes indicios que se convierten en metáfora de otro mundo, el nuestro.

Se encadenan asuntos emblemáticos: el poder, la raza, la obsesión identitaria (hay una cáustica reflexión sobre la esencia de ser conejo), la aversión al diferente, la búsqueda de un enemigo, las varias violencias, la guerra, la libertad, la rebeldía, el odio, los defectos convertidos en virtudes, la felicidad, la envidia, los celos o la familia.

Por si cupiera alguna duda sobre la voluntad de denuncia acerca de nuestro planeta, Barba advierte en una nota final su intención de hacer “una literatura política que no estuviera contaminada por la ideología”.



Su mérito está en lograr un agudo y pedagógico retrato de actualidad manteniendo íntegras la autonomía anecdótica e imaginativa de su ameno apólogo conejil.