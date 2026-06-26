Los libros más vendidos: 26 de junio de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Los libros más esperados de junio: Delphine de Vigan, Mary Beard y Mathias Enard
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 40
2. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10
3. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 79
4. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 33
5. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
6. Ríete de las bodas
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
7. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 27
8. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 19
9. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 15
10. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
11. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
12. Punto de araña
Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 9
13. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
14. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
15. Las cabras
Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
16. La piel hembra
Elaine Vilar Madruga / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
17. Despedidas
Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
18. Hydra
Irene Nortes / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 16
20. Antes de que todo cambie
Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
No ficción
1. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
2. Magnifica Humanitas
Papa León XIV / San Pablo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
4. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
5. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 19
6. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
7. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
8. La democracia amenazada
Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
9. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
10. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 36
11. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
12. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 51
13. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 62
14. Cada loco con su historia
María Dabán / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Encíclica 'Magnifica Humanitas'
León XIV / Verbo Divino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
16. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 237
17. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6
18. Clásicos sin filtros. El impacto del mundo antiguo
Mary Beard / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Hernán Cortés. Encuentro y conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
20. Qué estoy haciendo aquí
Benjamín Prado / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
Poesía
1. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
3. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
4. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13
5. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
6. Semiótica nuclear
Ben Clark / Visor / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
7. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 165
8. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025
Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
9. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 204
10. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 126
11. El libro de Gloria Fuertes
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 25
12. Romancero gitano
Federico García Lorca / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Prosa literaria completa
Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
15. Cancionero popular
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7
16. Superé a los soldados
Laura Chivite / La Bella Varsovia / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
17. Poeta en Nueva York
Federico García Lorca / Arrebato / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
18. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
19. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 26
20. La habitación de las ahogadas
Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24
Infantil y juvenil
1. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
2. Los ecos de Jude
Joana Marcús / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
3. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 19
4. Miss Charity. Las primeras aventuras de una joven dibujante
Varios autores / Errata Naturae / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
6. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
7. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
8. Kiss me. Inmune a ti
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El cangrejo que vino a cenar
Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 99
11. Flor de sangre
Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
12. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 456
13. Kiss Me. Objetivo: tú y yo
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
14. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
15. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 219
16. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16
17. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 87
18. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
19. Magic Animals. El poder del amuleto
Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17
Bolsillo
1. Mentiras
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. 1+1 Clásicos Pop
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
3. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11
4. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 105
5. Se tiene que morir mucha gente
Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
6. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
7. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
8. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 144
9. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11
10. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 15
11. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 57
12. El canto de los grillos
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
13. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
14. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
15. Todos nuestros veranos
Carley Fortune / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Trilogía Mistborn
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La leyenda del ladrón
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
19. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Tras la puerta
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Cómic
1. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 28
3. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 3
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. Superman/Spider-Man 1
Varios autores / Panini / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
5. One Piece nº 14 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
6. Chainsaw Man 22
Tatsuki Fujimoto / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Marvel Knights. El mundo que vendrá: El castigador
Jimmy Palmiotti / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. El asombroso Spider-Man: Dividido
Michael J. Stracynski / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Blue Lock nº 31
Muneyuki Kaneshiro/Yusuke Nomura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Bordados
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).