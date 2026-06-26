Los libros más vendidos: 26 de junio de 2026

Los libros más vendidos de Ficción, No Ficción y Poesía.

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 40

2. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10

3. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 79

4. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 33

5. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

6. Ríete de las bodas

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

7. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 27

8. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 19

9. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 15

10. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

11. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

12. Punto de araña

Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 9

13. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

14. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

15. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

16. La piel hembra

Elaine Vilar Madruga / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

17. Despedidas

Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

18. Hydra

Irene Nortes / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 16

20. Antes de que todo cambie

Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

No ficción

Portada de 'La respuesta'

1. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

2. Magnifica Humanitas

Papa León XIV / San Pablo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

4. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

5. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 19

6. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

7. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

8. La democracia amenazada

Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

9. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

10. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 36

11. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

12. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 51

13. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 62

14. Cada loco con su historia

María Dabán / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Encíclica 'Magnifica Humanitas'

León XIV / Verbo Divino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

16. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 237

17. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6

18. Clásicos sin filtros. El impacto del mundo antiguo

Mary Beard / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Hernán Cortés. Encuentro y conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

20. Qué estoy haciendo aquí

Benjamín Prado / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

Poesía

Portada de 'El rayo que no cesa'

1. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

3. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

4. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13

5. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

6. Semiótica nuclear

Ben Clark / Visor / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

7. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 165

8. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025

Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

9. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 204

10. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 126

11. El libro de Gloria Fuertes

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 25

12. Romancero gitano

Federico García Lorca / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Prosa literaria completa

Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

15. Cancionero popular

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7

16. Superé a los soldados

Laura Chivite / La Bella Varsovia / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

17. Poeta en Nueva York

Federico García Lorca / Arrebato / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

18. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

19. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 26

20. La habitación de las ahogadas

Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24

Infantil y juvenil

Portada de 'Un amigo gratis'

1. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

2. Los ecos de Jude

Joana Marcús / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

3. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 19

4. Miss Charity. Las primeras aventuras de una joven dibujante

Varios autores / Errata Naturae / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

6. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

7. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

8. Kiss me. Inmune a ti

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El cangrejo que vino a cenar

Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 99

11. Flor de sangre

Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

12. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 456

13. Kiss Me. Objetivo: tú y yo

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

14. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

15. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 219

16. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16

17. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 87

18. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

19. Magic Animals. El poder del amuleto

Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

20. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17

Bolsillo

Portada de 'Mentiras'

1. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. 1+1 Clásicos Pop

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

3. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11

4. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 105

5. Se tiene que morir mucha gente

Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

6. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

7. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

8. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 144

9. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11

10. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 15

11. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 57

12. El canto de los grillos

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

13. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

14. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

15. Todos nuestros veranos

Carley Fortune / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Trilogía Mistborn

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La leyenda del ladrón

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

19. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Tras la puerta

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Cómic

Portada de 'El viaje'

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 28

3. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 3

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. Superman/Spider-Man 1

Varios autores / Panini / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

5. One Piece nº 14 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

6. Chainsaw Man 22

Tatsuki Fujimoto / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Marvel Knights. El mundo que vendrá: El castigador

Jimmy Palmiotti / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. El asombroso Spider-Man: Dividido

Michael J. Stracynski / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Blue Lock nº 31

Muneyuki Kaneshiro/Yusuke Nomura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Bordados

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).