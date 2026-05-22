Los libros más vendidos: 22 de mayo de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 35
2. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
3. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 22
4. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 28
5. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10
6. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 11
7. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 74
9. Una niña buena
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
10. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14
11. Antes de que todo cambie
Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Mentira
Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12
13. El portal de los dioses ferales
Matt Dinniman / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 11
15. Querida Debbie
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
16. El detalle
Jesús Carrasco / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. El buen mal
Samanta Schweblin / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
18. La mejor edad
Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
19. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9
20. Plomo
José Luis Sastre / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. Enviado especial
Arturo Pérez‑Reverte / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y heridas de Palestina
Francesca Albanese / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. El periódico de la democracia
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
5. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
6. Instrucción de novicias
Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14
7. Neurociencia para la vida real
Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
8. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 12
9. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 31
10. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 47
11. La sociedad del cansancio
Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 57
12. La palabra mágica
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
13. El club de las modernas
Eva Cosculluela / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Auge. Género, juventud y extrema derecha
Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
15. Sobrevivir en el Medievo. Crónica de un viajero por Spania
Mikel Herrán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
17. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
19. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 232
20. Alzar el duelo
Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
Poesía
1. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
2. El don de la tristeza
Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Mientras duela
Defreds / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
4. Un estallido. Antología de la poesía española 2000‑2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
5. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 161
6. Superé a los soldados
Laura Chivite / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 199
8. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
9. Vengo de ver
Andrés Neuman / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
10. Por si (hoy) necesitas leerlo
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
11. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo
Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
12. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13
13. Cancionero popular
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
14. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 22
15. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8
16. La vuelta al mundo en 30 poemas
Alicia Aradilla / Lunwerg / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
17. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
18. Poesía para principiantes
Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
19. Circuito cerrado de vigilancia
Mayte Gómez Molina / Cielo Santo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
20. La habitación de las ahogadas
Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22
Infantil y juvenil
1. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 14
3. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12
4. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23
Sally Rippin / Mar Benegas / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
5. El Principito (ed. MinaLima)
Antoine de Saint‑Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
6. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 214
7. Lightfall. Un lugar entre mundos
Tim Probert / Harper Kids / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. El Principito
Antoine de Saint‑Exupéry / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11
9. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 48
10. Cuentos para entender el mundo
Eloy Moreno / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
11. El Principito
Antoine de Saint‑Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 455
12. KPop Demon Hunters: la película en viñetas
Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. El Rulas y el gran concurso de youtubers
Animalize 21 / Destino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
14. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 84
15. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 94
16. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 41
18. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
19. ¡Vaya lío, Goa!
Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5
20. GoDeiK y la gema maldita
GoDeiK / Destino / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
Bolsillo
1. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
2. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
3. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 100
4. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
5. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10
6. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 139
7. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 19
8. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 52
9. Elantris
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24
10. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 138
11. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 43
12. La leyenda del ladrón
Juan Gómez‑Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. La enfermera de Auschwitz
Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 40
14. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 15
15. Por si un día volvemos
María Dueñas / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
16. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 19
17. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. El desierto de los tártaros
Dino Buzzati / Alianza / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
19. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 61
20. Las que no duermen NASH
Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6
Cómic
1. Solo Leveling 14
Chugong / Norma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
2. Dan Da Dan 20
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
3. Kagurabachi nº 04
Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. El arte de Berserk
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
5. Superman vs. el asombroso Spiderman
Ross Andru / Gerry Conway / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Ichi the Witch 1
Osamu Nishi / Shiro Usazaki / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
8. España partida en dos
Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
9. Naruto Jump Remix nº 13
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
10. El verano en que Hikaru murió vol. 8
Mokumokuren / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).