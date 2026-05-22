Los libros más vendidos: 22 de mayo de 2026

Los libros más vendidos en Ficción, No Ficción y Poesía.

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Cómic

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 35

2. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

3. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 22

4. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 28

5. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10

6. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 11

7. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 74

9. Una niña buena

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

10. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14

11. Antes de que todo cambie

Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Mentira

Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12

13. El portal de los dioses ferales

Matt Dinniman / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 11

15. Querida Debbie

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

16. El detalle

Jesús Carrasco / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El buen mal

Samanta Schweblin / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

18. La mejor edad

Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

19. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9

20. Plomo

José Luis Sastre / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

[Volver ↑]

No ficción

Portada de 'Enviado especial'

1. Enviado especial

Arturo Pérez‑Reverte / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y heridas de Palestina

Francesca Albanese / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. El periódico de la democracia

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

5. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

6. Instrucción de novicias

Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14

7. Neurociencia para la vida real

Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

8. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 12

9. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 31

10. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 47

11. La sociedad del cansancio

Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 57

12. La palabra mágica

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

13. El club de las modernas

Eva Cosculluela / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Auge. Género, juventud y extrema derecha

Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

15. Sobrevivir en el Medievo. Crónica de un viajero por Spania

Mikel Herrán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

17. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

19. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 232

20. Alzar el duelo

Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

[Volver ↑]

Poesía

Portada de 'Lo que pasa es que te quiero'

1. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

2. El don de la tristeza

Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Mientras duela

Defreds / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

4. Un estallido. Antología de la poesía española 2000‑2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

5. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 161

6. Superé a los soldados

Laura Chivite / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 199

8. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

9. Vengo de ver

Andrés Neuman / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

10. Por si (hoy) necesitas leerlo

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

11. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo

Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

12. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13

13. Cancionero popular

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

14. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 22

15. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8

16. La vuelta al mundo en 30 poemas

Alicia Aradilla / Lunwerg / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

17. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

18. Poesía para principiantes

Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

19. Circuito cerrado de vigilancia

Mayte Gómez Molina / Cielo Santo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

20. La habitación de las ahogadas

Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

[Volver ↑]

Infantil y juvenil

Portada de 'Culpa vuestra'

1. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 14

3. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12

4. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23

Sally Rippin / Mar Benegas / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

5. El Principito (ed. MinaLima)

Antoine de Saint‑Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

6. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 214

7. Lightfall. Un lugar entre mundos

Tim Probert / Harper Kids / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. El Principito

Antoine de Saint‑Exupéry / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11

9. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 48

10. Cuentos para entender el mundo

Eloy Moreno / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

11. El Principito

Antoine de Saint‑Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 455

12. KPop Demon Hunters: la película en viñetas

Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. El Rulas y el gran concurso de youtubers

Animalize 21 / Destino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

14. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 84

15. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 94

16. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 41

18. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

19. ¡Vaya lío, Goa!

Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

20. GoDeiK y la gema maldita

GoDeiK / Destino / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

[Volver ↑]

Bolsillo

Imagen promocional del 1+1 surtido Newton Compton

1. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

2. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

3. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 100

4. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

5. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10

6. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 139

7. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 19

8. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 52

9. Elantris

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24

10. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 138

11. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 43

12. La leyenda del ladrón

Juan Gómez‑Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. La enfermera de Auschwitz

Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 40

14. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 15

15. Por si un día volvemos

María Dueñas / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

16. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 19

17. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. El desierto de los tártaros

Dino Buzzati / Alianza / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

19. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 61

20. Las que no duermen NASH

Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6

[Volver ↑]

Cómic

Portada de 'Solo Leveling 14'

1. Solo Leveling 14

Chugong / Norma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

2. Dan Da Dan 20

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

3. Kagurabachi nº 04

Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. El arte de Berserk

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

5. Superman vs. el asombroso Spiderman

Ross Andru / Gerry Conway / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Ichi the Witch 1

Osamu Nishi / Shiro Usazaki / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

8. España partida en dos

Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

9. Naruto Jump Remix nº 13

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

10. El verano en que Hikaru murió vol. 8

Mokumokuren / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

[Volver ↑]

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).