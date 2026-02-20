Los libros más vendidos: 20 de febrero de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 61
3. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 22
4. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 62
5. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
6. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
7. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 15
8. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El novio
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
10. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 83
11. Despedidas
Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
12. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
13. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 50
14. Reliquia
Pol Guasch / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
15. Los nombres propios
Marta Jiménez Serrano / Sexto Piso / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
16. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 20
17. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 13
18. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 16
19. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 44
20. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 11
No ficción
1. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
3. Los suicidas del fin del mundo
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 23
5. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 44
6. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 11
7. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 19
8. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 34
9. Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1841-1985)
Carmen Guillén / Crítica / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
10. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 219
11. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 46
12. Objetivo venganza
David Alandete / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Redes vacías
César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. El arte de rechazar manuscritos
Constantino Bértolo / Debate / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
15. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 17
16. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 12
17. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 20
18. Casos reales
Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
19. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 13
20. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 40
Poesía
1. Elegía Joseph Cornell
María Negroni / Acantilado / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
2. Lírica
María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
3. América en sus poetas
Edgardo Dobry / Taurus / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
4. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025
Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Poesía completa
Jorge Luis Borges / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
6. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 148
7. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
8. Tiempo de descuento
Miguel d'Ors / Pre-Textos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
9. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 17
10. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11
11. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 187
12. Devociones. Poesía reunida
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
13. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
14. La vida es esto, amor
Bely Basarte / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
15. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 60
16. Al 2040
Jorie Graham / La Bella Varsovia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
17. Cantos barrocos y otros poemas
Lucio Piccolo / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Poemas blasfemos
Aleister Crowley / Visor / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
19. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13
20. La habitación de las ahogadas
Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 18
Infantil y juvenil
1. Brimstone
Callie Hart / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 202
3. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Blue Lock nº 29
Mineyuki Kaneshiro/Yusuke Nomura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 71
6. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 16
7. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13
8. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 81
11. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!
Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
12. Biblioteca Superman 8
Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
13. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade
Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
14. Wonder. La lección de August
R. J. Palacio / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Liceo Septem 1. Los talentos ocultos
Alba Quintas Garciandia / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 37
17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33
18. Los cazamisterios 1. El caso de las mascotas desaparecidas
Patricia García-Rojo / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
20. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 53
Bolsillo
1. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 87
3. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 126
5. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong
Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
6. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
7. La mujer de arriba
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
8. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
9. El hijo olvidado
Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11
10. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 39
11. El cuco de cristal
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 31
12. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 126
13. Un matrimonio perfecto
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
14. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21
15. Gente que conocemos en vacaciones
Emily Henry / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
16. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 12
17. Cumbres borrascosas
Meily Brontë / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 32
19. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 59
20. El acontecimiento
Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 212
2. Cocina en casa como Dani
Dani García / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
3. Dinero a todo color. Tu hoja de ruta financiera...
Andrea Redondo / Conecta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
4. El reto es no envejecer
Borja Quiroga / Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Quiérete bonito
Paula Orell / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Los 10 poderes para diseñar tu vida
Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
7. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12
8. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios
Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Hábitos atómicos en acción
James Clear / Diana / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8
10. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 52
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).