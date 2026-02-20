Los libros más vendidos: 20 de febrero de 2026

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 61

3. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 22

4. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 62

5. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

6. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

7. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 15

8. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El novio

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

10. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 83

11. Despedidas

Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

12. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

13. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 50

14. Reliquia

Pol Guasch / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

15. Los nombres propios

Marta Jiménez Serrano / Sexto Piso / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

16. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 20

17. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 13

18. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 16

19. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 44

20. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 11

No ficción

1. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

3. Los suicidas del fin del mundo

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 23

5. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 44

6. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 11

7. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 19

8. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 34

9. Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1841-1985)

Carmen Guillén / Crítica / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

10. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 219

11. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 46

12. Objetivo venganza

David Alandete / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Redes vacías

César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. El arte de rechazar manuscritos

Constantino Bértolo / Debate / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

15. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 17

16. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género

Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 12

17. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 20

18. Casos reales

Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

19. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 13

20. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 40

Poesía

1. Elegía Joseph Cornell

María Negroni / Acantilado / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

2. Lírica

María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

3. América en sus poetas

Edgardo Dobry / Taurus / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

4. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025

Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Poesía completa

Jorge Luis Borges / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

6. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 148

7. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

8. Tiempo de descuento

Miguel d'Ors / Pre-Textos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

9. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 17

10. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11

11. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 187

12. Devociones. Poesía reunida

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

13. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

14. La vida es esto, amor

Bely Basarte / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

15. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 60

16. Al 2040

Jorie Graham / La Bella Varsovia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

17. Cantos barrocos y otros poemas

Lucio Piccolo / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Poemas blasfemos

Aleister Crowley / Visor / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

19. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13

20. La habitación de las ahogadas

Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 18

Infantil y juvenil

1. Brimstone

Callie Hart / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 202

3. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Blue Lock nº 29

Mineyuki Kaneshiro/Yusuke Nomura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 71

6. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 16

7. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13

8. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 81

11. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!

Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

12. Biblioteca Superman 8

Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

13. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade

Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

14. Wonder. La lección de August

R. J. Palacio / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Liceo Septem 1. Los talentos ocultos

Alba Quintas Garciandia / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 37

17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33

18. Los cazamisterios 1. El caso de las mascotas desaparecidas

Patricia García-Rojo / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

20. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 53

Bolsillo

1. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 87

3. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 126

5. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong

Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

6. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6

7. La mujer de arriba

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

8. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

9. El hijo olvidado

Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11

10. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 39

11. El cuco de cristal

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 31

12. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 126

13. Un matrimonio perfecto

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

14. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

15. Gente que conocemos en vacaciones

Emily Henry / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

16. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 12

17. Cumbres borrascosas

Meily Brontë / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 32

19. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 59

20. El acontecimiento

Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Otros libros

Hábitos atómicos

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 212

2. Cocina en casa como Dani

Dani García / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

3. Dinero a todo color. Tu hoja de ruta financiera...

Andrea Redondo / Conecta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

4. El reto es no envejecer

Borja Quiroga / Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Quiérete bonito

Paula Orell / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Los 10 poderes para diseñar tu vida

Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

7. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12

8. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios

Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Hábitos atómicos en acción

James Clear / Diana / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8

10. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 52

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).